FN's specialrapportør for religionsfrihed besøgte i oktober Sverige for at undersøge koranafbrændinger.

FN undlader at kritisere Sverige for de seneste års koranafbrændinger.

Det fremgår af en rapport fra Nazlia Ghaena, der er FN's specialrapportør for religionsfrihed, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Ghaena besøgte Sverige i ti dage i oktober for at mødes med repræsentanter fra regeringen, politiet samt myndigheder og organisationer.

I rapporten har Ghaena konkluderet, at Sverige både retligt og politisk har et stærk værn af religionsfriheden.

Alligevel mener specialrapportøren, at det er et problem, at enkelte aktører ikke forstår, hvor omfattende religionsfriheden er.

Hun peger især på, at stigende intolerance i jødiske og muslimske trossamfund er bekymrende.

I både Danmark og Sverige har der været en række eksempler på koranafbrændinger, som har skabt protester i flere muslimske lande. I Danmark har det ført til den omstridte koranlov, der gør det ulovligt at skænde religiøse skrifter.

I rapporten er der ingen direkte kritik af koranafbrændingerne i Sverige, men Ghaena skriver, at landet kan stå over for flere udfordringer, "når landet skal håndtere fremkomsten af et multietnisk og multireligiøst samfund".

Fra Sveriges justitsminister, Gunnar Strömmer, lyder det, at regeringen ser på, om der er juridisk grundlag for at forbyde koranafbrændinger med henvisning til rigets sikkerhed.

- Rapportøren bemærker, at vi har en meget bred beskyttelse af ytringsfriheden, men at det ikke betyder, at den er absolut, og at koranafbrændinger under visse omstændigheder kan forbydes, udtaler Strömmer.

Regeringen i Danmark præsenterede første gang et lovforslag, der skulle forbyde koranafbrændinger, i august sidste år.

Lovforslaget blev først fremsat i september og siden i en revideret udgave. Her var en sætning om kunstneres ret til utilbørlig behandling af de pågældende genstande blandt andet blevet ændret.

Det blev også indskærpet, at det kun var forbudt at behandle skrifter utilbørligt og ikke genstande som først nedskrevet i loven.

/ritzau/