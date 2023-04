Sverige evakuerer diplomater og statsborgere fra Sudan.

Den svenske Rigsdag godkendte søndag morgen at sende op mod 400 soldater til det konfliktramte land, for at evakuere de svenskere, der opholder sig i landet.

Operationen er påbegyndt, hvilket betyder at der på nuværende tidspunkt er svenske styrker til stede i Sudan, der skal hjælpe med at evakuere svenske statsborgere fra det konfliktramte land.

Det oplyser Sveriges udenrigsminister Tobias Billström til Sveriges Radio.

Han ønsker ikke at oplyse til Sveriges Radio, hvor hurtigt man regner med at de svenske statsborgere er evakueret fra Sudan.

Sudans hovedstad Khartoum har den seneste uge været ramt af kampe mellem regeringsstyrker og den paramilitære organisation Rapid Support Forces (RSF).

Sverige er langt fra det eneste land, der har iværksat evakuering af sine statsborgere fra Sudan.

Blandt andre Storbritannien, Tyskland og USA har allerede evakueret diplomater og statsborgere fra landet.

Søndag formiddag oplyste det danske udenrigsministerium i en mail til Ritzau, at de »arbejder med »konkrete evakueringsmuligheder«.

Udenrigsministeriet opfordrer alle danske statsborgere der ikke har mulighed for at blive evakueret, at forblive inden døre.