Sveriges anklagemyndighed indkalder til pressemøde. Palme-sag henlægges muligvis efter 34 år.

Krister Petterson, der står i spidsen for efterforskningen af drabet på Sveriges tidligere statsminister Olof Palme, vil i næste uge fortælle, om sagen skal henlægges efter 34 års arbejde.

Der er indkaldt til et pressemøde næste onsdag klokken 9.30, oplyser anklagemyndigheden.

- Her præsenterer chefanklager Krister Petterson sin beslutning og beretter om opgørelsen sammen med efterforskningsleder Hans Melander, hedder det.

Her vil det fremgå, om den såkaldte Palme-gruppe har opgivet at rejse tiltale, eller om er stadig er en mulighed for at få en skyldig dømt.

Ifølge nyhedsbureauet TT venter man, at pressemødet vil få stor bevågenhed i Sverige og internationalt.

Palme blev myrdet om aftenen 28. februar 1986 i det centrale Stockholm, efter han og hans kone, Lisbet, havde været i biografen uden sikkerhedsvagter. Det var dengang et kæmpe chok for den svenske nation.

I et interview til svensk tv sagde Krister Petterson tidligere i år, at han fortsat var optimist - at det stadig var muligt at udpege, hvem det var, som dræbte Palme.

En person har undervejs været dømt og siden frikendt for drabet. Det var Christer Petterson. Han var i forvejen kendt af politiet for alvorlig kriminalitet.

I 1989 under retssagen mod ham udpegede Lisbet Palme ham som manden, der skød hendes mand.

Der har været talrige teorier om mulige skyldige, og politiet har brugt meget store kræfter på at opklare sagen.

Nu er Palme-gruppen hos politiet i dag skrumpet ind til få mand med Krister Petterson i spidsen.

En af teorierne handler om den såkaldte skandiamand. Han arbejdede i forsikringsselskabet Skandia og var i nærheden da Palme blev skudt. Han blev siden affærdiget som et vidne og skrevet ud af sagen.

Men avisen Filter skrev siden, at han gennem en ven havde adgang til et våben af samme type, der dræbte Palme. Skandiamanden hadede angiveligt Palme. Han døde i 2000.

/ritzau/