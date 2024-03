Sverige er officielt trådt ind i Nato som forsvarsalliancens 32. medlem ved en ceremoni i Washington D.C..

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved ceremonien deltager Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, og USA's udenrigsminister, Antony Blinken.

Kristersson har - som reglerne foreskriver - overleveret Sveriges tiltrædelsesdokument til USA. Dokumentet blev tidligere på dagen underskrevet af den svenske statsminister.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, påpeger i en udtalelse, at Sverige fremover vil være beskyttet af Nato-landenes musketéred, som fremgår af artikel fem i Nato-traktaten.

Den indebærer, at et angreb på ét Nato-land er et angreb på hele alliancen.

Med andre ord er Nato-landene forpligtede til at forsvare hinanden i tilfælde af udefrakommende angreb.

- Sverige nyder nu den beskyttelse, der er garanteret under artikel fem, den ultimative garant for de Nato-allieredes frihed og sikkerhed, siger Stoltenberg i udtalelsen ifølge Reuters.

Sveriges optagelsesproces har strakt sig over næsten to år. Landet søgte om optagelse i Nato efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022.

/ritzau/