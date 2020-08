Jagerfly. Bevæbnede soldater. Panserkøretøjer.

Sensommerfreden på den svenske ø Gotland er afløst af hektisk aktivitet til lands, til vands og i luften, og der er ikke tale om en øvelse. For det svenske forsvar er gået i alarmberedskab, skriver Berlingske.

Oprustningen på øen skyldes en række russiske flådefartøjer, som tirsdag passerede ganske tæt på Gotland. På skibene skulle befinde sig 6.000 russiske soldater.

Aktionen har fået svenske militærfolk til at tale om, at Østersøen nu er blevet midtpunkt for den heftigste militære aktivitet, man har set siden Den Kolde Krigs afslutning for snart 30 år siden, og at både Rusland og NATO-landene har skruet markant op for aktiviteterne.

Sverige har sendt jagerfly af typen Gripen JAS-37 til Gotland. Sverige har i mange år haft tradition for at benytte landeveje som landingsbaner for deres jagerfly. Det gælder også på Gotland, hvor flere veje er bygget særligt brede og uden sving, hvilket gør, at jagerfly ikke behøver at benytte en egentlig base for at tanke brændstof eller få missiler om bord.

Blandt de svenske politikere er der stor bekymring over udviklingen i og omkring Østersøen - og i dele af Østeuropa, herunder i Hviderusland.

»Vi har fulgt udviklingen i Østersøen over nogen tid. Nu signaler vi over for vores partnere såvel som over for den russiske side, at vi er klar til at forsvare svensk integritet og suverænitet,« siger den svenske forsvarsminister, socialdemokraten Peter Hultqvist, i en meddelelse.

Den svenske ø mistede for 15 år siden de faststationerede militære styrker på øen, da Sverige efter ophøret af Den Kolde Krig gennemførte en massiv nedrustning.



I mange år var øen reelt forsvarsløs, før de svenske politikere forrige år besluttede at reetablere en militær tilstedeværelse på øen, og herunder udstationerede kampvogne og tropper på Gotland.

Svenskerne håber ifølge mediet, at de med deres øgede militære tilstedeværelse kan afskrække russerne fra at ville erobre øen, der tidligere ansås for at være 'strategisk vigtig'.