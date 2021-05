Rejsende fra Danmark, Finland, Norge og Island slipper for at vise negativ coronatest ved Sveriges grænse.

Sverige vil fra 31. maj ikke længere kræve, at indrejsende fra de nordiske lande fremviser en negativ coronatest.

Det oplyser regeringen fredag.

Det betyder, at rejsende fra Danmark, Finland, Norge og Island slipper for at skulle dokumentere, at de ikke er smittet med coronavirus.

For øvrige EU- og EØS-lande gælder kravet fortsat frem til 30. juni.

EØS står for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og omfatter Norge, Island og Liechtenstein, der ikke er en del af EU.

For lande uden for EU og EØS gælder restriktionerne frem til 31. august.

