Sverige har droppet en mulig voldtægtssag mod den 48-årige, australske WikiLeaks-stifter, Julian Assange.

Det siger den svenske anklagemyndighed på et tv-transmitteret pressemøde.

Assange blev i august 2010 sigtet for voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder. Anklagerne om overgreb faldt i 2015 for forældelsesfristen, mens anklagen om voldtægt fortsat gjaldt frem til 2020.

Alligevel vælger anklagemyndigheden nu at droppe sagen.

- Jeg har indkaldt til det her pressemøde for at informere om min beslutning om at lægge efterforskningen ned i den såkaldte Assange-sag, siger chefanklager Eva-Marie Persson på pressemødet tirsdag eftermiddag.

En domstol i London besluttede i februar 2011, at Assange kunne udleveres til Sverige i forbindelse med anklagerne.

Inden det nåede så langt, gik Assange dog ind på Ecuadors ambassade i London og søgte politisk asyl. Det fik han, og her sad han indtil 11. april 2019, hvor han blev anholdt efter krav om udlevering fra USA.

Assange er i de amerikanske myndighedernes søgelys som følge af en lang række fortrolige dokumenter og video, der er offentliggjort af WikiLeaks.

