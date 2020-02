Læger i Sverige får udvidet mandat til eksempelvis at isolere personer, der kan være smittet med coronavirus.

Den svenske regering har lørdag besluttet at betegne det smitsomme og potentielt dødelige coronavirus som en samfundsfarlig sygdom.

Det sker efter opfordring fra Folkhälsomyndigheten - den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Beslutningen træder i kraft natten mellem lørdag og søndag.

Klassificeringen betyder ikke, at virusset anses som værende farligere end tidligere. Men det betyder, at lægerne i Sverige får et udvidet mandat til eksempelvis at placere patienter i isolation, hvis der er frygt for smitte.

Det siger socialminister Lena Hallengren.

- Vi ønsker, at læger med speciale i infektioner og vores sundhedssystem har adgang til alle værktøjer, hvis det skulle blive nødvendigt, siger hun.

Regeringen tog beslutningen ved et ekstraordinært møde lørdag.

Socialministeren oplyser, at det vil gælde i "et stykke tid". Det skal vedtages i Riksdagen - det svenske parlament - hvis det skal gøres permanent.

/ritzau/TT