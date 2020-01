En kvinde, der for en uge siden rejste til Sverige fra Wuhan, er Sveriges første bekræftede coronatilfælde.

Sverige har fået sit første bekræftede tilfælde af coronasmitte. Det bekræfter den svenske Folkhälsomyndigheten - Sveriges pendant til Sundhedsstyrelsen - fredag i en pressemeddelelse.

Patienten er indlagt på et hospital i Jönköping i Småland i det sydøstlige Sverige.

Det drejer sig om en kvinde, der har besøgt Wuhan-regionen i Kina, hvor virusset først blev opdaget.

Hun landede i Sverige den 24. januar og viste på det tidspunkt ikke symptomer på smitte. Men efter nogle dage begyndte hun at hoste og gik til lægen.

Kvinden er nu isoleret på sygehuset i Jönköping. Hun er ikke alvorligt syg af smitten, meddeler Folkhälsomyndigheten.

- Det er ikke uventet med et eller enkelte tilfælde, med tanke på at vi rejser meget, og det indgik i vores vurderinger, at det kunne ske, siger Karin Tegmark Wisell, der er afdelingschef i Folkhälsomyndigheten.

- Lignende tilfælde er også identificeret i andre lande, siger hun.

De svenske sundhedsmyndigheder har analyseret prøver fra omkring 20 personer, der har vist symptomer på smitte, efter at de havde besøgt det ramte område i Kina.

- Det er vigtigt at huske på, at enkelte tilfælde ikke er det samme, som at vi har en smittespredning i Sverige. Den risiko bedømmer vi på nuværende tidspunkt som meget lav ud fra erfaringer fra andre lande, siger Karin Tegmark Wisell.

Sverige er kun det andet land i Norden - efter Finland - hvor coronasmitte er bekræftet.

Den finske sundhedsstyrelse bekræftede onsdag, at en kinesisk turist i byen Rovaniemi var smittet af virusset.

/ritzau/