Det svenske sundhedsvæsen er bekymret for personalemangel på landets coronaafsnit til sommer.

Sveriges socialminister, Lena Hallengren, er gået i dialog med Danmark og Norge om hjælp til at håndtere coronapresset på de svenske hospitaler til sommer.

Det skriver den svenske tv-station SVT.

Selv om antallet af coronapatienter på Sveriges intensivafdelinger er faldende, er der stadig stor bekymring i sundhedsvæsenet over, hvordan sommerbemandingen skal løses.

- De ansatte, der har arbejdet med pleje af covid-19-patienter på intensivafdelinger, har været udsat for ekstremt pres.

- Til sommer har vi slet ikke det personale, vi har brug for. Det bliver svært, siger David Konrad, der er chef for kirurgisk og intensivafdeling på Karolinska Universitetshospital, til SVT.

Det er på baggrund af disse bekymringer og med opfordring fra Sveriges kommuner og regioner (SKR), at socialministeren har indkaldt nabolandene til dialog om situationen.

- Der er forståelse for, at vi har en udfordrende situation og personale, der har brug for at komme oven på, siger Hallengren til SVT.

Trods bekymringen fra det svenske sundhedsvæsen præsenterede landets statsminister, Stefan Löfven, torsdag en genåbningsplan for landet i fem trin.

Første trin af planen begynder 1. juni. Her må lidt flere forsamle sig, og udskænkningssteder må holde åbent til klokken 22.30 frem for klokken 20.30.

Sverige har de seneste måneder ifølge nyhedsbureauet Reuters været et af de lande med højest smittetal per indbygger, men antallet af coronarelaterede dødsfald er i år i den lavere ende af skalaen i Europa.

Dødstallet har dog samlet set været klart højere end i eksempelvis Danmark og Norge, men også lavere end i flere andre europæiske lande.

