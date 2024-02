Det er »en historisk dag,» siger Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, efter det ungarske parlaments godkendelse af den svenske Nato-ansøgning.

»Alle Nato-landes parlamenter har nu stemt for Sveriges Nato-medlemskab,« står der i en udtalelse fra Kristersson på det sociale medie X.

»Vi står klar til at tage vores del af ansvaret for Natos sikkerhed.«

Statsminister Mette Frederiksen jubler over beskeden fra Ungarn.

Til DR siger hun:

»Det er en rigtig god dag for Nato. Det er en rigtig god dag for Sverige, og det er en rigtig god dag for alle os, der deler det samme sikkerhedspolitiske område – nemlig Østersøen og den nordlige del af nato-alliancen. Så det er entydigt positivt, og jeg ønsker Sverige et kæmpestort tillykke.«

Danmarks udenrigsminister Løkke Rasmussen (M) kalder det et lyspunkt i en svær tid, at Sverige nu er på vej i Nato.

Det giver nye muligheder, udtaler han i en skriftlig kommentar.

Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, modtager her beskeden om Nato-ja fra Ungarn.

»Det er en stor sejr for vores sikkerhed at kunne hilse Sverige velkommen som medlem af NATO. Sverige er en stærk forsvarsnation, og det kommer nu hele Alliancen – inklusiv Danmark - til gavn«.

Ungarns præsident ventes i løbet af de næste dage at underskrive den svenske ansøgning, hvorefter Sverige vil blive inviteret til at tiltræde Den Nordatlantiske Traktat.

Dermed vil Sverige blive det 32. Nato-medlem.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, skriver på X, at Sveriges medlemskab vil gøre den vestlige alliance "stærkere og tryggere".

Det var Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, der fik både Sverige og Finland til at søge om medlemskab af alliancen.