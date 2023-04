Lyt til artiklen

De svenske myndigheder, der efterforsker sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, fastslår, at ‘det klare hovedscenarie’ er, at det er en statsstøttet gruppe, der stod bag sabotagen af Nord Stream 1 og 2.

Dermed lægger svenskerne samtidig afstand til teorier om, at en uafhængig gruppe skulle have stået bag sprængninger på 80 meters dybde, skriver The Guardian.

Mats Ljungqvist, der er offentlig anklager i Sverige, siger torsdag til Reuters, at det fortsat er teoretisk muligt, at en ikkestatslig aktør stod bag sabotageaktionerne, men at de eksplosiver, der blev brugt til sprængningerne, kræver ‘en lang række aktører’.

Ifølge en FN-rapport har sprængningerne af rørledningerne nordøst og sydøst for Bornholm 22. september sidste år krævet sprængstoffer svarende til flere hundrede kilo sprængstof.

De svenske efterforskere har fundet spor af sprængstoffer på adskillige objekter ved sprængningsstederne, men har endnu ikke sat navn på, hvilken eller hvilke typer sprængstoffer, der blev benyttet.

Sprængstofeksperter har imidlertid estimeret, at sprængningerne har svaret til 400-500 kilo TNT eller omkring 350 kilo plastisk sprængstof af typen Sempex.

Mats Ljungqvist gør det over Reuters klart, at forskellige aktører forsøger at påvirke efterforskningen.

»Hændelsen er åbenlyst blevet en arena for forskellige påvirkningsforsøg,« siger han og tilføjer:

FILE PHOTO: Gas bubbles from the Nord Stream 2 leak reaching surface of the Baltic Sea in the area shows a disturbance of well over one kilometre in diameter near Bornholm, Denmark, September 27, 2022.

»Disse spekulationer har ingen indflydelse på den igangværende efterforskning, der er baseret på fakta og den information, der er fremkommet gennem analyser, undersøgelser på gerningsstedet og samarbejde med myndigheder i Sverige og andre lande.«

Der har været en teori fremme om, at en gruppe på seks personer med proukrainske sympatier skulle have anvendt en tysk yacht på 15 meter til sabotageaktionen. En yacht, som har ligget i havn på Christiansø.

Men den teori er Göran Swistek, sikkerhedsekspert ved tænketanken German Institute for International and Security Affairs, særdeles skeptisk over for.

Han anser det nemlig for temmelig usandsynligt, at den lille yacht skulle kunne have alt det fornødne udstyr til så kompliceret en aktion ombord.

Göran Swistek bemærker, at meldingen fra Mats Ljungqvist underbygger hans skepsis.

»Med den mængde eksplosiver er den svært at forestille sig, hvordan man kun skulle have brugt en yacht, men det er ikke det samme som at sige, at yachten ikke kan have spillet en eller anden støttende rolle,« siger Swistek.

Mats Ljungqvist gør det klart, at efterforskningen fortsætter ufortrødent, men at det under de givne forhold kan blive vanskeligt at opklare, hvem der stod bag sprængningerne af Nord Stream 1 og 2.