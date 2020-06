Danskere, der valfarter til Sverige for at tage i sommerhus eller shoppe til en svensk krone i knæ, er en torn i øjet på mange svenskere.

Især når svenskerne selv er 'persona non grata' ved grænsen til Danmark.

»Det virker jo fuldstændig skørt. Og helt igennem dobbeltmoralsk,« siger 61-årige Christer Mårtensson fra Hjärup i Skåne.

Beslutningen om ikke at åbne den danske grænse for svenskerne er ifølge regeringen truffet ud fra et sundhedsfagligt aspekt.

Sverige har under coronakrisen haft en langt mere lempelig tilgang til nedlukningen af samfundet, og med små 4.400 corona-dødsfald har Sverige haft næsten otte gange så mange dødsfald som i Danmark.

Svenskerne er altså i øjeblikket dem, vi i bedste Kim Larsen-stil ikke må lege med.

For Christer Mårtensson skurrer det voldsomt i ørerne.

For ham giver det absolut ingen mening, at danskerne kan sidde på barer i Sverige - side om side med svenskerne - for derefter at tage hjem til Danmark.

På Lilla Torg i Malmø har der under coronakrisen været fyldt med danske tursiter, der har spist og drukket på de - i modsætning til i hjemlandet - åbne beværtninger.

»Hvis myndighederne er så bange for, at svenskerne smitter, tror de så ikke, at danskerne kan tage smitten med tilbage? Det holder jo ikke. Det er ren populisme, og det virker udelukkende, som om Mette Frederiksen forsøger at forbedre sin popularitet på hjemmefronten.«

»Hyklerisk«

At mange danskere nyder godt af den åbne grænse mod øst, viste sig i Kristi himmelfartsferien. Her opstod der timelange køer på Øresundsbroen, da danskerne skulle hjem fra deres svenske sommerhuse og ødegårde søndag aften.

Ifølge anbefalingerne fra Udenrigsministeriet skal alle danskere, der har opholdt sig i Sverige, gå i 14 dages hjemmeisolation.

Mange svenskere tvivler dog på, at den anbefaling bliver efterlevet særlig ofte.

Kilometerlange køer på Øresundsbron i Kristihimmelfartsferien.

Én af tvivlerne er Mats Milhamre fra Lund.

Også han finder det 'hyklerisk', at grænsen kun er åben én vej, og han ser det udelukkende som et ‘politisk statement’, når svenskerne - og især sydsvenskerne - holdes ude.

»Jeg synes, det er forkert. Og jeg mener bestemt, at man bør overveje at åbne regionalt. Smittespredningen i Sverige er jo meget forskellig for region til region, og i Skåne har vi jo ikke været særlig hårdt ramt,« siger 56-årige Mats Milhamre til B.T.

Flere smittede i København

Sammenligner man smittetallene fra Region Skåne med smittetallene fra Københavnsområdet, viser det rent faktisk, at vi på vores side af sundet har oplevet en større smittespredning.

Ifølge den svenske avis Kvällsposten har man i København haft 17,8 coronarelaterede dødsfald per 100.000 indbyggere. I Skåne er det 13,3.

At en regional løsning kan komme på tale, luftede statsminister Mette Frederiksen (S) under en tale i sidste uge:

»Danmark og Sverige står forskellige steder, hvad angår corona, og det betyder selvfølgelig noget for, hvad vi kan beslutte omkring grænsen. Men vi har fra den danske regerings side et stærkt ønske om at finde en løsning med vores svenske naboer. Det kan for eksempel være en regional løsning med et særligt fokus på Øresundsregionen,« lød det fra Mette Frederiksen.

»Behov for at udvise handlekraft«

For Mari Götesdotter, der er skuespiller med bopæl i både København og Malmø, og som har pendlet under hele krisen, er det snart svært ikke at se de gode argumenter for en regional løsning.

Statsminister Mette Frederiksen, Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, Udenrigsminister Jeppe Kofod og Justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde i Statsministeriet fredag den 29. maj 2020.

»Når smittetallene viser det, de gør, virker det udelukkende som et politisk statement, hvis man ikke man finder en løsning. Det virker til, at man har behov for at udvise handlekraft,« siger Mari Götesdotter.

Hvor svenskerne må se langt efter ristede hotdogs og fadøl i Nyhavn, kan norske, tyske og islandske turister glæde sig til den 15. juni, hvor regeringen har besluttet at genåbne grænsen for dem.