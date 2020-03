På grund af spredningen af coronavirusset fraråder de svenske myndigheder, at borgere rejser.

De svenske myndigheder fraråder svenskere unødvendige rejser ud af landet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det svenske udenrigsministerium lørdag.

Årsagen til anbefalingen er coronavirusset, som har fået en række lande til at indføre begrænsninger for indrejse for udlændinge.

Det gælder blandt andet i Danmark, hvor man som udlænding skal have en særlig grund for at komme ind i landet. Mandag vil Norge indføre et lignende tiltag.

Indtil videre er Sveriges grænser åbne, men nu frarådes landets indbyggere altså at rejse ud. Anbefalingen gælder fra lørdag og frem til 14. april.

I Sverige er antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus på 814. En person har mistet livet som følge af virusset. Det skriver Reuters.

Også Finland har lørdag opdateret sin rejsevejledning. Her frarådes alle rejser til udlandet.

/ritzau/