I starten af august eksploderede en bombe i nattens mulm og mørke foran skattestyrelsen i København.

Siden er to svenskere blevet anholdt for attentatet, som blandt andet har ført til, at Dansk Folkeparti har foreslået en styrkelse af grænsekontrollen.

Et forslag, som bidrager til, at den svenske journalist hos Dagens Nyheter, Erik Helmerson, nu beder om tilgivelse.

Forespørgslen kommer i forbindelse med en indædt debat i Sverige.

Har man mistet kontrollen med kriminaliteten i landet? Har politiet tabt kampen?

Og vigtigere endnu: har problemerne vokset sig så store, at kriminaliteten ligefrem er begyndt at brede sig til Sveriges nabolande i norden?

I Danmark er svenske statsborgere inden for de seneste måneder anholdt for attentatet mod skattestyrelsen – ligesom svenske gerningsmænd også er blevet fængslet for et brutalt dobbeltdrab i Herlev i slutningen af juni.

Journalisten Erik Helmersen beder i sit opråb de nordiske lande om ikke at lukke grænserne til Sverige.

»Tilgiv os, kære nordiske naboer! Vi har et fortsat kriminalpolitisk havari her, som desværre også rammer jer,« skriver Erik Helmersen blandt andet:

»Selvom I synes, vi fortjener det – luk ikke grænsen! Vi har virkelig brug for jer. Sikkert betydeligt mere end I lige nu synes, I behøver os.«

Det er i særdeleshed to nedskydninger af kvinder inden for få dage, der har fået debatten til at tromle derudaf, skriver Berlingske.

I den ene sag havde den 31-årige kvinde en baby på armen, da hun blev skudt ned på åben gade.

Situationen er så grel, at selv kongehuset har udtalt sig.

Samtidig har både oppositionspolitikere og lederskribenter i landets aviser revset den svenske regering for ikke at gøre mere for at dæmme op for problemerne.

Sverige har i en årrække været voldsomt plaget af bandekriminalitet.

I 2019 alene har Sverige haft knap 200 skudepisoder og 26 skuddrab, skriver Berlingske.