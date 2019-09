Det spanske rigmandsparadis Sitges er kendt for sine smukke strande, strandpromenaden og den årlige filmfestival.

Men i onsdags udspillede der sig anderledes dramatiske scener i byen - endda på en af de luksuriøse adresser.

Klokken syv om morgenen stormede 35 politibetjente den kendte svenske kriminelle Jonas Falks luksusvilla i Sitges sydvest for Barcelona som et led i den kæmpe narkorazzia 'Operacion Beautiful'.

Og det gik bestemt ikke stille af sig.

»De rettede automatvåbnene mod min svigermor og sagde: 'Sig hvor narkoen og pengene er, ellers tager vi barnet',« siger Jonas Falk til Expressen.

De to døtre på 17 måneder og 11 år kunne se til, mens betjentene fra det nationale spanske 'Policia Nacional' anholdt deres 47-årige far og førte ham bort. Alligevel var det Jonas Falk, der endte med at trække det længste strå i kampen mod ordensmagten - i hvert fald i denne omgang.

Jonas Falk var mistænkt for at have samarbejdet med en kriminel organisation, og lørdag begærede politiet ham varetægtsfængslet. Men dommeren mente ikke, der var beviser nok mod svenskeren, så han kom atter på fri fod.

At slippe væk fra lovens lange arm er faktisk noget, Jonas Falk kender en hel del til.

I 1990'erne blev han under sit tidligere navn Jonas Oredsson dømt for flere bankrøverier og landskendt i Sverige for flere spektakulære fangeflugter.

I år 2010 blev han pågrebet i Colombia og mistænkt for at stå i spidsen for en international narkoring, som smuglede flere ton kokain fra Sydamerika til Europa.

Jonas Falk blev idømt 18 års fængsel, men efter fire år bag tremmer blev han frikendt for samtlige anklager og løsladt.

I den nye sag nægter Jonas Falk sig skyldig. Han påstår, at han intet kendskab har til den kæmpe narkoring, som det spanske politi er ved at optrevle.

Indtil videre har politiet beslaglagt 40 ton kokain i forbindelse med 'Operacion Beautiful'.