Høj valgdeltagelse eller Sveriges system med stemmesedler kan være forklaring på lange køer ved valgstederne.

Stockholm. Lange køer og ventetid præger valgstederne rundt om i Sverige, hvor vælgerne søndag stemmer ved riksdagsvalget.

Hundredvis af mennesker stod i kø ved et valgsted i Umeå kommune søndag formiddag.

- Vi vendte om og tog hjem, siger en mand til avisen Västerbottens-Kuriren.

Også i Tomelilla i Skåne har de valgtilforordnede haft en stresset dag.

- Jeg har aldrig oplevet så lange køer, siger Anne-Maj Råberg, formand for de valgtilforordnede i distriktet Tryde-Olstorp-Övraby.

Hun tror, at en høj valgdeltagelse spiller ind.

En anden forklaring på ventetiden kan være, at en del kommuner kun lader vælgerne komme ind én af gangen for at tage en stemmeseddel.

I Sverige har partierne hver deres stemmeseddel med forskellige farver og logoer på.

Der har været kritik af systemet, fordi det gør det muligt for andre at se, hvilken stemmeseddel en vælger tager. Det kan betyde, at en vælger ikke har mulighed for at afgive sin stemme hemmeligt.

- Tendensen ved de seneste valg er et øget fokus på placering af stemmesedler og en diskussion om, at vi bør øge beskyttelsen, så den enkelte kan tage sin stemmeseddel i fred, siger Johan Hellsten, der er valgansvarlig i Örebro kommune.

- De fleste kommuner i vores netværk gør sådan, tilføjer han.

En regeringsrapport foreslog i 2015, at valghemmeligheden skulle styrkes ved, at der er afskærmning ved det sted, hvor vælgerne tager deres stemmesedler.

Hvis regeringens lovforslag godkendes i efteråret, kan en ændring af valgloven træde i kraft 1. januar 2019.

/ritzau/TT