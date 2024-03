Mængden af narkotika, der opdages i tolden i Sverige, er større end nogensinde. I 2023 tog tolderne 11 ton.

Mængden af narkotika, der blev beslaglagt ved Sveriges grænser, steg til over det dobbelte i 2023 i forhold til året inden.

I alt blev der beslaglagt 11 ton narkotika i Sverige sidste år. Det meddeler det svenske toldvæsen, Tullverket, onsdag.

I 2022 snuppede de svenske toldere i alt 5,2 ton narkotika.

Det er især mængden af cannabis, amfetamin og kokain, der bliver fundet mere af.

Også antallet af beslaglæggelser er fordoblet i 2023 i forhold til året inden, viser tal fra Tullverket.

- Det er en omfattende og avanceret aktivitet, vi møder. Det gør, at vi har foretaget exceptionelle beslaglæggelser i 2023. Det savner historisk modstykke, siger Tullverkets generaldirektør, Charlotte Svensson, på et pressemøde onsdag.

Alene mængden af cannabis, der blev beslaglagt sidste år, er over tre gange så høj som i 2022. Mængden er steget fra 2285 kilo til 7187 kilo.

Tolderne finder blandt andet stoffet i den sydlige del af Sverige tæt ved Danmark, særligt i havnen i Helsingborg.

I denne havn er der også fundet store mængder kokain.

Størstedelen af den kokain, der kommer til Sverige, er sejlet ud fra Ecuador og skjult i containere med frugt og grønt.

I 2023 var der også flere af de helt store fangster, hvor tolderne finder over 100 kilo narkotika.

Hvor der i 2022 var otte store beslaglæggelser, steg det sidste år til 31.

- Vi skal ikke bare nøjes med at stoppe partierne af narkotika, men hele tiden forsøge at nå længere i vores efterforskninger for at komme frem til lederne af de kriminelle netværk, siger Per Westberg, chef for Tullverkets kriminalafdeling, i en pressemeddelelse.

- Sidste år slog vi 21 kriminelle netværk ud, og i alt blev der dømt 225 mennesker for grove forbrydelser til i alt 824 fængselsår baseret på vores efterforskninger.

Tullverkets opgørelse for 2023 viser også, at der bliver beslaglagt færre våben ved Sveriges grænser.

Der bliver dog fortsat smuglet startvåben og gasvåben, som kan købes lovligt i Europa og let bygges om til rigtige våben.

/ritzau/TT