En mystisk og omfattende politiaktion foregår lige nu ved flere skoler i den svenske by Västerås vest for Stockholm.

Ingen personer er kommet til skade.

Men politiet er talstærkt til stede, hvor man efterforsker en mulig, alvorlig kriminalitet, skriver Aftonbladet og Expressen.

I den forbindelse har 300 elever og lærere forskanset sig indenfor.

»Vi er i gang med at ransage bygningen. Man kan hverken komme ind eller ud,« siger Magnus Jansson Klarin, pressetalsmand hos politiet, og fortsætter:

»Det er svært at sige, om det er til fare for offentligheden, da vi ikke rigtig ved, hvad vi har med at gøre, men jeg har i øjeblikket ingen oplysninger om, at der er fare for folk udenfor.«

Tre skoler er ifølge Expressen lukket ned.

I en besked udsendt til forældre på en af skolerne står der, ifølge Aftonbladet, at der er en »formodet trussel mod skolen«.

Både bevæbnede betjente og indsatsstyrken er til stede.

Ingen er på nuværende tidspunkt anholdt.

Klokken 14.30 lyder meldingen, at de første børn er blevet lukket ud fra de etager, der er blevet ransaget.

B.T. følger sagen.