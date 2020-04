Sverige er hårdt ramt af coronavirus - særligt i hovedstaden Stockholm er det slemt.

Her skulle ambulancerne efter sigende holde i kø foran hospitalerne for at aflevere coronapatienter.

»Der var en patient med coronasymptomer, som blev kørt med blå lys og sirener, som indikerer, at det er en person, der skal tages hånd om med det samme. Men i stedet blev vi omdirigeret og var nødt til at køre mellem forskellige hospitaler,« siger ambulanceredder Marjout Öberg til Expressen.

Til sidst blev de lukket ind på et hospital - men der skulle gå to og en halv time.

En anden redder, Emil Skoglund, bekræfter, at der har været kødannelse for de indkommende ambulancer på hospitalerne.

Han og sine kollegaer blev bedt om at køre til et sygehus i Karolinska frem for mindre lokale sygehuse, fordi de større sygehuse angiveligt havde mere kapacitet til flere ambulancer.

Han oplevede dog det stik modsatte.

»Sygeplejerskerne blandt personalet stod og græd. Der var ambulancer overalt, og vi fik ikke engang en plads i ambulancehallen,« siger han.

Han er nervøs for, at der opstår forværringer i patienternes tilstand. Forværringer man ville kunne undgå, hvis patienterne kom til med det samme. Flere af hans kollegaer er blevet omdirigeret to-tre gange, før de endelig blev lukket ind.

Og også Björn Eriksson, der er direktør i Sundhedsstyrelsen i Sverige, indrømmer over for Expressen, at samtlige sygehuse er under pres.

Dog understreger han, at man ikke vil omdirigere ambulancer i længere tid end strengt nødvendigt.

I Sverige har 919 coronapatienter mistet livet. Næsten 11.000 er bekræftet smittede med virussen.