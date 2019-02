Moderaterna og Kristendemokraterne mener ikke, at ungarske Fidesz hører hjemme i EPP i EU-Parlamentet.

Svenske landspolitikere kræver, at Ungarns regeringsparti skal smides ud af den konservative partigruppe EPP i EU-Parlamentet.

Moderaterna og Kristendemokraterne vil have, at det højreorienterede og konservative parti Fidesz skal ekskluderes fra den konservative gruppe EPP, fordi den politiske uenighed er for stor.

- De virker ikke til at ville gå frivilligt, og de ændrer helt åbenlyst ikke indstillingen til grundlæggende spørgsmål. Vi ser ingen andre alternativer, end at de skal udelukkes, siger Ulf Kristersson, der er leder af Moderaterna.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, der er leder af Fidesz, har længe ligget i åben krig med rigtig mange i EU.

Partiet er blandt andet blevet kritiseret for at ignorere grundlæggende retsprincipper og for at indskrænke ytringsfriheden i landet.

- Vi mener ikke, at Fidesz hører hjemme i EPP, og mener, at partiet bør udelukkes, siger Peter Kullgren, der er partisekretær i Kristendemokraterne, i en pressemeddelelse.

/ritzau/TT