»Det er bare for sjov,« forsikrede tre svenske lokalpolitikere, da de i weekenden lagde et kontroversielt billede på Facebook.

Desværre for de tre havde deres partifæller og en hel del vælgere ikke samme form for humor, og derfor er de alle tre nu fortid i svensk politik.

Deres brøde bestod i et provokerende foto fra noget, der ligner en våd aften i byen, og det har nu koste dem alle tre deres politiske liv.

At du skal tænke dig om én ekstra gang, inden du lægger billeder af dig selv og andre på sociale medier, det ved de fleste skolebørn efterhånden.

Alligevel kom det tilsyneladende bag på de tre svenske lokalpolitikere fra Sölvesborgs Kommune i Blekinge i det sydlige Sverige, hvor voldsomme reaktioner et foto på Facebook kan afføde.

»Jeg går fra alt. Jeg forlader politik fuldstændig,« sagde Emilie Pilthammar fra de borgerlige parti Moderaterne mandag til avisen Blekinge Läns Tidning.

Lørdag lagde hun et foto af sig selv og partikollegaen Niklas Joelsson og Peter Thyrén fra Sverigedemokraterne på sin profil på Facebook.

Billedet var ment som en ironisk kommentar til debatten om seksuelle krænkelser og viste Emilie Pilthammar i en foroverbøjet stilling imellem de to mænd.

Selv om de alle tre er fuldt påklædte, og billedet er taget et offentligt sted, er budskabet ikke til at tage fejl af: De tre forsøger at illustrere, at de har gruppesex.

Knapt havde Emilie Pilthammar trykket 'del', før de tre befandt sig i en gedigen shitstorm. Den svenske avis Aftonbladet fik fat i opslaget, og så kom reaktionerne fra både offentligheden og partikollegerne.

»Hendes handling er fuldstændig meningsløs og ikke noget, Moderaterna står bag,« siger partiets partisekretær, Gunnar Strömmer i en kommentar til Aftonbladet om Emilie Pilthammar.

Billedet skabte så meget ballade, at de tre lokalpolitikere nu har valgt at forlade deres poster. Noget, som også Sverigedemokraterne er godt tilfreds med.

Det er her i det sydlige Sverige, at de tre lokalpolitikere har sagt farvel til deres politiske liv. Foto: Google Maps Vis mere Det er her i det sydlige Sverige, at de tre lokalpolitikere har sagt farvel til deres politiske liv. Foto: Google Maps

»Peters analyse af, at han ikke kan blive siddende i sin rolle deles både af mig og af vores landsorganisation. Jeg ser positivt på, at han selv har taget denne beslutning. Det her giver Sverigedemokraterna i Sölvesborg mulighed for at genvinde den tillid, som er blevet skadet efter episoden, siger byrådsmedlem Louise Erixon i en pressemeddelelse.

Sagens hovedperson siger til Blekinge Läns Tidning, at hun er ked af den drejning, sagen har taget.

»Jeg kan forstå, at der er mange, som vil stille spørgsmål om det, som er sket. Men jeg orker ikke svare på folks spørgsmål lige nu. Jeg er så ked af den drejning, det hele har taget,« siger Emilie Pilthammar til avisen og tilføjer, at hun er færdig i politik.

»Jeg forlader alle poster. Jeg er fuldstændig færdig i politik. Og det føles meget trist. Jeg har beskæftiget mig med politik i 20 år, og det har været en vigtig del af mit liv. Men nu er det slut.«