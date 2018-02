Der var en ung svensk dreng blandt de dræbte ved skoleskyderiet i Florida onsdag.

Han havde olympiske drømme, der aldrig nåede at blive indfriet.

Svenske Nicholas Dworet var en 17-årig dreng, der var store forventninger til. Han havde netop modtaget et legat til University of Indianapolis, på grund af sit store svømmetalent. Nicholas Dworets store drøm var at en dag kunne konkurrere ved de Olympiske Lege i Tokyo 2020 som en del af den svenske delegation.

Og med et sportslegat i hånden, var han ikke langt fra at hive OL-guldet med hjem, der skulle være til ære for sin mor.

Nicholas Dworat blev dræbt under skoleskyderiet i Florida den 14. februar - 16 andre blev ligeledes dræbt og flere er tilskadekommen efter den tragiske hændelse. Han nåede aldrig at blive en olympisk atlet.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Hundredevis deltog i en mindehøjtidelighed efter skoleskydderiet i Florida 14. februar EPA/GIORGIO VIERA Foto: EPA/Giorgio Viera

Inden det 17-årige svømmetalet skulle begynde på universitet, gik han på Marjory Stoneman Douglas High School. Skolen ligger i den lille by Parkland, som er nord for Miami, Florida. Her boede han sammen med sin sin mor Annika og yngre bror Alexander på 15 år.

Moderen Annika var netop på vej til at hente sine sønner fra skole, da hun hørte nyheden om skyderiet. Hun fik hurtigt kontakt til Alexander, der gemte sig i et klasselokale.

»Han (red. Nicholas) fortalte i telefonen, at der var nogen, der skød gennem ruden. Han troede først, at der var nogen, der skød med paintball, men da han lugtede rundt i lokalet, gik det hurtigt op for ham, at det var blod, han kunne lugte,« fortæller Annika Dworet.

Alexander Dworet blev såret under skyderiet og kørt til hospitalet.

Moderen Annika Dworet forsøgte gentagende gang at få fat i den nu afdøde Nicholas - men forgæves.

Først mange timer efter - klokken 03 om natten lokal tid - fik familien af vide, at Nicholas Dworet var blevet dræbt.

'Det er med et tungt hjerte, at vi annoncerer at vores familiemedlem, holdkammerat og TS Aquatics svømmer er død. Han var en fantastisk person og en dygtig svømmer,' lyder starter Facebook-opslaget, hvor Nicholas Dworets amerikanske svømmehold tager afsked med ham.

Familien Dworet, der var flyttet til USA fra Sverige, tog ofte hjem til det svenske for at besøge familie og venner. Nicholas, som tog sin svømning vældig seriøst, sørgede altid for at træne - også selvom de var på ferie i Sverige.

Nicholas Dworet trænede med en svømmeklub i Örebro, som han gerne delte sine olympiske drømme med.

På vægen på sit værelse havde Nicholas Dworet klistret en seddel op, hvor der står på: 'Mitt mål er at jeg skal svømme for Sverige ved de olympiske lege 2020 i Tokyo.'

»Han havde meget foran sig og var lige kommet ind på universitet. Det er så frygteligt. Jeg forsøger at fokusere på, at han er vældig lykkelig nu. Han var en meget glad dreng som elskede sit liv på alle måder. Han gav altid 100 procent,« fortæller moderen Annika Dworet.

Hilsner og mindeord til de afdøde ved skoleskyderiet i Florida fylder på alle sociale medier.

Nicholas Dworet had been recruited to swim at the University of Indianapolis. #DouglasHighSchool pic.twitter.com/ra8VqRel60 — Jake Tapper (@jaketapper) 15. februar 2018