»Du skal.«

Den ordlyd – eller rettere det krav – udgør den elementære del af en sms, der i løbet af mandagen bliver sendt ud til 22 millioner svenske mobilabonnementer, som er fordelt på godt 10 millioner svenskere.

Skjulte numre, numre til børn eller til personer, der normalt har beskyttet identitet, er ikke undtaget. Alle svenskere skal have denne information.

Ellers går det galt. Rigtig galt.

Det vurderer de svenske myndigheder, som sms'en kommer fra.

Sms'en indeholder ifølge avisen Aftonbladet en række skærpelser, som den svenske befolkning skal rette sig efter i forhold til den eskalerede coronasmitte.

I lang tid har svenskerne haft en – jævnført med Danmark og de resterende skandinaviske lande – afslappet tilgang til coronapandemien, men nu, hvor smittetallene er på vej op gennem taget til hospitalernes intensivafdelinger, er anbefalinger blevet til formaninger.

Skærpelserne minder meget om dem, vi kender herhjemmefra, men for svenskerne er de et stort indgreb i deres personlige frihed.

Myndighedernes direkte formaninger kommer efter, at coronasmitten er løbet løbsk i Sverige.

Før weekenden toppede smittetallene med flere end 8.400 corona-tilfælde på et døgn, og i skrivende stund er 3.537 personer indlagt på intensiv.

I Danmark er det 48.

En smittetsunami

På flere svenske hospitaler er situationen kritisk, og på adskillige afdelinger råber sundhedspersonalet vagt i gevær.

På infektionsklinikken på Universitetssygehuset i Malmø, der tager imod de hårdest ramte coronapatienter, kalder man smitten lige nu for en 'tsunami' sammenlignet med bølgen af smitten i foråret.

Mattias Bergström, som er anæstesi- og intensivlæge på netop infektionsklinikken, fortæller, at der p.t. er næsten tre gange så mange coronasmittede patienter som i den værste fase i foråret.

Derudover er knap halvdelen af personalet sendt hjem, fordi de selv er bukket under for coronavirussen.

'Store dele af personalestyrken er slået ud. Nogle afdelinger kæmper for overhovedet at holde åbent. Det personale, der er tilbage, tager flere og flere vagter uden ekstra kompensation,' skriver Mattias Bergström på Facebook.

Sådan ser smittetallene ud i Norden Her er de akkumulerede smitte- og dødstal i Sverige, Norge, Finland og Danmark frem til mandag morgen. Tallet i parentes er dødstallet per 100.000 indbyggere. Sverige:

Smittede: 320.098

Døde: 7.514 (74)

Danmark:

Smittede: 109.758

Døde: 941 (16)

Finland:

Smittede: 30.810

Døde: 453 (8)

Norge:

Smittede: 41.003

Døde: 387 (7) Kilde: Johns Hopkins University / ritzau

Det er personalet på infektionsklinikken, der selv er 'skyld' i, at smitten blandt de ansatte har bredt sig på gangene.

Ifølge lægen er flere gået på arbejde uden at vide, at de var smittet med corona, der kan give sygdommen covid-19.

Nordisk sammenhold

De massive coronaproblemer i Sverige, som hidtil har kostet 7.514 svenskere livet, er ikke gået de skandinaviske søsternationer næsen forbi.

I weekenden meldte både de finske og norske myndigheder ud, at de står klar til at hjælpe, hvis svenskerne har brug for det – og beder om det.

»Såfremt de svenske myndigheder henvender sig til os for at få hjælp, vil vi have en positiv holdning til det,« sagde Maria Jarhrmann Bjerke, der er statssekretær i det norske sundhedsministerium, til NRK.

Indtil videre ryster de svenske myndigheder ikke på hånden, og over for nyhedsbureauet TT siger Johanna Sandwall, der er kriseberedskabschef i den svenske Socialstyrelse, at de selv kan klare det:

»Situationen er i store dele af pleje- og sundhedssektoren meget anstrengt i flere dele af landet, men p.t. har vi en national tilgængelig kapacitet til at møde vores sundhedsbehov.«

B.T. har mandag rettet henvendelse til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) for en kommentar til, om Danmark også tilslutter sig det nordiske kor, der yder coronabistand til de pressede svenskere.

Det har ikke været muligt at få et svar fra ministeren inden avisens deadline.