En række svenske medier beretter, at vælgere er blevet overvåget af højrenationalistiske grupper.

Stockholm. Den nazistiske organisation Nordiske Motstandsrörelsen (NMR) har fotograferet privatpersoner og valgsedler under søndagens valghandling i Sverige.

Det skriver en række svenske medier.

Ifølge Svenska Dagbladet har organisationen, der er kendt for sin voldelige modstand mod minoriteter, sendt såkaldte kampgrupper ud for at observere valget ved en række valgsteder i Sverige.

En vælger fortæller til avisen Norrbotten Kuriren, at han blev fotograferet, da han var i gang med at vælge valgsedler.

- Det føles meget mærkeligt, siger han til avisen.

I Sverige får man ikke udleveret én lang stemmeseddel, som man eksempelvis gør i Danmark. Derimod skal man meget offentligt vælge stemmesedler fra det parti, man gerne vil stemme på.

NMR skriver ifølge Svenska Dagbladet på sin hjemmeside, at man er til stede i blandt andet Boden i det nordlige Sverige, Ludvika i det centrale Sverige og Kungälv nord for Göteborg.

Et andet højrefløjsparti, det nydannede Alternativ för Sverige, der udspringer af Sverigedemokraternas ungdomsafdeling, er tidligere søndag kommet med påstande på sociale medier om valgsnyd, skriver Svenska Dagbladet.

/ritzau/