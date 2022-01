Ét spørgsmål går igen i den sydsvenske by Landskrona i disse dage:

Nemlig et stort og rungende »hvorfor«?

Det er nemlig ikke kun svensk politi, der tilsyneladende er helt på bar bund i sagen om den nu afdøde 31-årige Maline Adrijana Elijah.

Også hendes mange venner er fuldstændig uforstående overfor det, der er sket.

Politiet var tirsdag massivt til stede, hvor Maline Adrijana Leijah blev fundet. Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT Vis mere Politiet var tirsdag massivt til stede, hvor Maline Adrijana Leijah blev fundet. Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT

Hun forsvandt sporløst og på mystisk vis 23. december sidste år og blev fundet død i et industriområde tæt på sin bopæl 13 dage senere.

Og det er ikke kun dødsårsagen, som både politi, familie og venner venter på at få svar på.

Også årsagen til hendes skæbne fylder sindene hos de mange i byen, som kendte hende.

Maline Adrijana Elijah forsvandt efter en bytur i Landskrona natten til lillejuleaften i sidste måned.

Den 31-årige kvinde blev fundet i dette industriområde. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Den 31-årige kvinde blev fundet i dette industriområde. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Hun havde været på bar med nogle venner, og festlighederne fortsatte hjemme hos en ven, som bor i samme opgang som hende.

Det var, da Maline forlod denne adresse, at sporet efter hende ender blindt.

Det sidste livstegn er en besked på messenger, som hun sendte til en ven omkring klokken halv fem om morgenen.

Politiet arbejder stadig ud fra, at hun er blevet kidnappet, men indtil videre er intet slået fast med sikkerhed.

Retsmedicinerne ventes at komme med deres rapport om dødsårsagen fredag.

I dagene efter fundet af hendes lig, står familie og venner tilbage med en mængde ubesvarede spørgsmål.

For Maline Adrijana Elijah var vellidt. Hun beskrives som en yderst social person og havde en stor omgangskreds, skriver den svenske avis Expressen.

Også fremtiden havde hun tilsyneladende styr på. Før sin død arbejdede hun som sygeplejerske i hjemmeplejen, men hendes drøm var at komme til at arbejde i ambulancetjenesten.

Vännernas frågor efter att Maline hittats död – och sista meddelandet • Expojkvännen: ”Världen känns mörkare” https://t.co/iHOiBGIUVV — Expressen (@Expressen) January 7, 2022

Vennerne husker hende i det hele taget for et stort og omsorgsfuld hjerte.

Det undrer også hendes bekendte, at hun efterlod sin telefon hjemme, og at hun blev fundet knap to kilometer fra sit hjem i et område, som allerede var blevet gennemsøgt at både politi og private eftersøgningshold.

De mener heller ikke, det ville ligne hende at skjule eventuelle problemer for dem.

»Jeg vil have svar på, hvad der er sket. Men samtidig vil det kun være en lille trøst, for hun er borte.«

Sådan siger hendes tidligere kæreste Damir Bajric til Expressen.

Selvom de to ikke længere dannede par, havde de et nært og fortroligt forhold og talte sammen flere gange om ugen.

»Hun var jo et lyspunkt i mit liv. Verden føles lidt mørkere uden hendes nærvær, det er sådan, jeg føler det. At jeg aldrig mere kommer til at få del i hendes tanker. Hun er her ikke længere.«