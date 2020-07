Sverige er flere gange blevet omtalt under coronapandemien for sine lempelige restriktioner, hvor blandt andet skoler og restauranter ikke har været lukket ned.

Men nu råber 25 svenske læger og forskere op i et forsøg på at advare omverdenen mod den samme strategi.

»I Sverige har strategien ført til død, sorg og lidelser...,' lyder det blandt andet fra eksperterne i et åbent brev, som er bragt i USA Today Her skriver de, at Sverige i øjeblikket viser, hvordan man ikke skal håndtere en dødelig virus.

Modstandere af coronarestriktionerne har ellers argumenteret for, at man ved at følge svenskernes eksempel kunne opbygge en flokimmunitet.

Svenskerne havde travlt med at nyde det gode vejr 25. juni i Malmø. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Svenskerne havde travlt med at nyde det gode vejr 25. juni i Malmø. Foto: TT NEWS AGENCY

Det er dog ikke en strategi, som de 25 eksperter støtter op om. For ifølge eksperternes brev har under 10 procent af svenskerne antistoffer i kroppen, hvorfor der altså ikke er opnået en flokimmunitet blandt det svenske folk.

Eksperterne understreger i brevet, at pandemien nok skal drive over, men at det er vigtigt, folk ikke følger det svenske eksempel.

»I sidste ende skal det hele nok passere, og livet vil vende tilbage til normalen. Nye medicinske behandlinger vil forbedre prognosen. Forhåbentlig kommer der en vaccine. Hold ud så længe. Og lad være med at gøre som Sverige.«

De 25 eksperter udgøres af læger og forskere fra flere af de svenske hospitaler og universiteter, såsom Karolinska Instituttet, Lund Universitet og Göteborg Universitet.

Svenskere til stede på Sundspromenaden i Malmø 26. maj 2020. Foto: Johan Nilsson/TT Vis mere Svenskere til stede på Sundspromenaden i Malmø 26. maj 2020. Foto: Johan Nilsson/TT

Eksperternes opråb i det amerikanske medie kommer oven på en periode, hvor antallet af smittetilfælde i USA med hastige skridt har nærmet sig godt fire millioner med over 142.000 døde til følge.

Til sammenligning har Sverige 78.166 bekræftede tilfælde, hvoraf 5.646 er døde. Trods den store forskel, så er Sverige dog hårdere ramt, når man sammenligner dødsraterne.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den svenske dødsrate på 558 per én million indbyggere, mens USAs rate er på blot 423 per én million indbyggere.