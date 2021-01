Hele fem regioner i Sverige har måtte stoppe med at vaccinere med Moderna-vaccinen. De er simpelthen blevet opbevaret for koldt.

Det drejer sig om 2100 doser, som er blevet transporteret ved temperaturer under minus 40 grader, skriver Aftonbladet.

Man ved endnu ikke, hvilken virkning det har på vaccinerne – eller om det overhovedet har en virkning – men myndighederne har nu besluttet, at distributionen af dem skal stoppes. De må ikke bruges.

'Instansen' Sveriges Kommuner og de svenske regioner er lige nu ved at efterforske sagen.

Pfizer/BioNTech-vaccinen skal fragtes ved minus 70 grader, mens Moderna-vaccinen skal opbevares ved køleskabstemperatur. Altså cirka fem grader.

På trods af myndighedernes forbud mod at bruge vaccinerne, så nåede man at bruge cirka halvdelen, før forbuddet kom.

Derfor er det vigtigt at få undersøgt, hvilke konsekvenser det kan have, og om den virker efter eksponering for de meget lave temperaturer.

De berørte regioner er Dalarna, Gävleborg, Halland, Värmland og Östergötland.