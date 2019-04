I tirsdags købte Johanna Carlsson et par lærredssko i en H&M-butik i Trollhättan efter kun at have prøvet en af dem.

Det viste sig at være en meget dårlig idé.

Da den 35-årige svensker nåede ud til sin bil, besluttede hun sig for at tage de fine nye lærredssko på, men da hun stak foden ned i den uprøvede sko, mærkede hun pludselig noget, der gjorde ondt.

En stikkende fornemmelse i tåen.

Johanna Carlsson trak med det samme foden ud af skoen og fik et chok, da hun så, hvad der var årsagen til smerten.

En kanyle.

»Jeg stod bare og stirrede på kanylen, som lå på jorden, og tænkte: 'Hvad er det, der lige er sket?',« siger Johanna Carlsson til Aftonbladet.

Kanylen, som var trillet ud af skoen, da hun i al hast havde taget den af, havde tape omkring sig. Det gav Johanna Carlsson en frygtelig mistanke.

Det var denne kanyle, der gemte sig nede i den sko, Johanna Carlsson købte i H&M.

Hun fik mistanke om, at nogen havde sat den fast inde i skoen - med den hensigt at gøre skade på andre.

Umiddelbart efter den bizarre hændelse, som fandt sted i tirsdags, gik Johanna Carlsson tilbage til H&M-butikken, hvor skoene var købt.

Her blev butikschefen tilkaldt, og H&M vil nu undersøge, hvordan kanylen kan have fundet vej til en sko i forretningen.

I en udtalelse til det svenske lokalmedie Ttela, som havde historien først, beklager H&M hændelsen.

»I H&M tager vi hændelsen alvorligt. Vi tjekker op på vore interne sikkerhedsrutiner, hvad rapportering og opfølgning angår i den pågældende butik. Forsikringsselskabet og andre involverede parter tager vi også kontakt til. Butikken har politianmeldt hændelsen, og vi kan derfor ikke komme med flere kommentarer lige nu,« skriver H&M Sveriges pressemedarbejder Amanda Larsson til mediet.

Også Johanna Carlsson har politianmeldt sagen.

For mens hun stod i H&M-butikken i Trollhättan nord for Göteborg fik den svenske kvinde koldsved.

Johanna Carlsson begyndte at frygte, at kanylen kunne have smittet hende med sygdom. Hun har siden været på skadestuen og skal fredag tilbage for at få svar på de prøver, der er taget.