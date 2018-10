I sommeren 2017 troede svenske Jacob, at han skulle se på et hus med sin kommende ekskone, men i virkeligheden blev han lokket i et baghold i en skov.

Hans svoger og svigermoder er dømt for drabsforsøg og fængslet i henholdsvis ni og syv år. Nu skriver Expressen, at svogeren forsøgte at tage hele skylden i retten.

Både den svenske byret og appelretten har fastslået, at Jacob blev tildelt knytnæveslag, spark på krop og ansigt og svogeren brugte en sten til at slå ham. Slutteligt forsøgte Jacobs svoger og svigermoder at kvæle ham med en plastikpose.

Svogeren er den eneste ud af de tre dømte, der har kendt sig skyldig i retten.

Sådan så Jacob ud efter angrebet, der fandt sted i en sydsvensk skov. Foto: Politifoto Vis mere Sådan så Jacob ud efter angrebet, der fandt sted i en sydsvensk skov. Foto: Politifoto

Ifølge svogeren ødelagde Jacob søsterens liv, og det førte til overfaldet. Han er kommet med en række bombastiske udtalelser under forhør og afhøring.

»Ja jeg brugte den forbandede sten, og jeg ønskede at dræbe den djævel,« har svogeren blandt andet sagt.

Den 26-årige svoger har også beskrevet, hvordan han slog Jacob to gange i hovedet med en sten.

»Jeg var nødt til at smadre hans kranie. Han beskyttede sit ansigt hele tiden,« sagde svogeren under politiets afhøring.

Men han har også udtalt, at det i virkeligheden handlede om at påføre Jacob mest mulig smerte i øjeblikket og fremtiden.

Svogeren har forklaret, at hans intention var enten at brække Jacobs bækken, nakke eller ryg, så Jacob ville blive lam for livet.

Hvad det reelle motiv for drabsforsøget i den opsigtsvækkende sag var, har man ikke været i stand til at fastlslå.

Men politiet og anklagemyndigheden har blandt andet arbejdet ud fra en teori om, at der var tale om en strid om forældremyndigheden over parrets fælles barn.

I sidste ende var der nok beviser der til, at man kunne dømme de tre personer for i forening at havde planlagt drabsforsøget på Jacob.

Jacob mener, at det er ekskonen og svigermoderen, som fik den 26-årige svoger overtalt til at begå drabsforsøg.

Svogeren sidder fængslet på anstalten Mariefred. Han står til tidligst at blive prøveløsladt i august 2023.

Ekskonen ankede sin dom på fire års fængsel for grov mishandling af eksmanden, men den svenske højesteret afviste at prøve sagen igen.

Expressen bringer ikke Jacobs efternavn. Navnene på tre dømte bliver heller ikke oplyst.