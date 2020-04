En festlig aften i byen er endt med at give bagslag for flere chefer i den svenske hjemmepleje.

Det skulle have været en glad aften på den lokale pub med et par gode kollegaer.

Men en selfie af fire lyshårede kvinder har sendt flere svenske sygeplejersker på forsiden af den svenske avis Kvällsposten.

Her bliver de beskyldt for at gøre nar af de svenske sundhedsmyndigheders coronaråd.

For at minimere spredningen af corona har et presset svensk sundhedsvæsen, ligesom sundhedsmyndighederne herhjemme, appelleret til offentligheden om at blive hjemme og holde afstand til hinanden.



Alligevel gik flere ledere fra hjemmeplejen i den sydsvenske by Halmstad i fredags på pub - og dokumenterede besøget ved at lægge en selfie på Facebook.



Under overskriften ‘Vi er sammen’ skåler og krammer fire kvinder hinanden. Billedet har skabt ballade, især for to af kvinderne, der ifølge Kvällsposten er ledere i den svenske hjemmesygepleje.

Især kommentarerne under billedet har vakt vrede: 'Er det måske sygeplejersker som trodser sundhedsmyndighederne', lyder en kommentar.

Hvortil en af cheferne svarer: 'Testede og klar'.

Mens en anden - fra pubben - skriver: 'Immun og sikker'.

I bagklogskabens lys fortryder begge både billede og kommentarer.

En af cheferne siger til Kvällsposten, at det var ‘virkelig dumt’ at tage en selfie:

»Det er et meget upassende billede i disse tider, hvor det er svært for alle,« siger hun og tilføjer, at kollegerne aftenen igennem ellers var påpasselige med at holde afstand og vaske hænder.

Overfor avisen forsikrer hjemmepleje-chefen, at ingen behøver bekymre sig for sikkerheden blandt de kommunale medarbejdere eller sundhedspersonale.

Hun bakkes op af Ann-Charlotte Mankell, der er formand for hjemmeplejen i Halmstad. Hun medgiver overfor avisen, at 'selfien måske var dum':

»Jeg er enig i at man må foregå med et godt eksempel, men chefer er også mennesker og har ret til at gå ud og spise.«