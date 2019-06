En sommeraften i 1992 forlod 22-årige Helena Andersson et hotel i den midtsvenske by Mariestad efter en bytur for at begive sig hjemad.

Siden har ingen set hende. Men nu er der kommet nye spor, der måske kan give et gennembrud i den 27 år gamle sag, der efterforskes som mord.

To dage efter Helena Anderssons forsvinden blev hendes sandaler og et par af hendes ringe fundet på den rute, hun sandsynligvis har taget på vejen hjemad.

Sidste år blev sandalerne og en af ringene indsendt til en grundig kriminalteknisk analyse ved brug af nye og forbedrede metoder, herunder DNA-test.

Nu er resultatet kommet - og det er ifølge den svenske radiokanal P4 Skaraborg interessant.

Der er nemlig fundet tre DNA-spor på den ene af sandalerne. Og de kan føre til et gennembrud i sagen.

To af DNA-sporene stammer fra mænd, mens det tredje er fra en kvinde, som kan være Helena Andersson selv.

Efterforskerne håber, at de to mandlige DNA-spor kan bringe dem på sporet af gerningsmanden.

22-årige Helena Andersson forsvandt for 27 år siden. Foto: Svensk Politi / Privatfoto Vis mere 22-årige Helena Andersson forsvandt for 27 år siden. Foto: Svensk Politi / Privatfoto

»Det er stadig uklart, om vi kan identificere dem, men det bliver interessant af finde ud af, om vi har dem i vores register, så vi kan få et match,« siger krimialkommissær Lars Johansson til P4 Skaraborg.

Før efterforskerne har kriminalteknikernes rapport på skrift, vil de ikke gå videre med sagen, tilføjer han.

Ingen af DNA-sporene er identiske med den såkaldte 'mand med pilotbriller', som har været mistænkt for mordet siden 2017, idet han blev set sammen med Helena Andersson på hotellet i Mariestad.

Efterforskerne vil stadig gerne afhøre manden, men forventer, at de nye afsløringer ender med at rense ham fuldstændig.

Sagen dukkede op på ny for fire år siden, idet 17-årige Lisa Holm forsvandt blot 40 kilometer fra det sted, hvor Helena Andersson i sin tid sidst blev set.

Helena Anderssons mor, Gudrun Anderrson, fik rippet op i de gamle minder og følelser, da den nye sag rullede.

»De var begge søde piger med fremtidsplaner. Så at det her skulle ske, er så grusomt, at det er umuligt at beskrive,« sagde Gudrun Andersson dengang til den svenske avis Expressen.

Lisa Holm blev fem dage efter sin forsvinden fundet brutalt myrdet i en lade. En litauisk mand er dømt for mordet.

Helena Andersson er aldrig blevet fundet, men politiet er overbevist om, at også hun er blevet dræbt.