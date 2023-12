Lørdag nat ville svenske Felicia tjekke sin konto – men hun havde slet, slet ikke regnet med det, hun så.

Hun troede, at der ville stå ni kroner.

Men på hendes konto stod et svimlende beløb, og nullerne blev bare ved og ved. Over en billiard kroner – et et-tal efterfulgt af femten nuller – stod der på kontoen.

Et beløb, der i så fald ville gøre 19-årige Felicia til den rigeste person i verden.

»Jeg var både forvirret og chokeret, og det eneste, jeg kunne tænke på, var at løbe op til min mor og far. Så jeg løb op til dem og vækkede dem, og de var lige så chokerede som mig,« siger hun til B.T.

Både Expressen og Dagbladet har omtalt den spektakulære situation.

Felicia lægger da heller ikke skjul på, at hun var og stadig er forvirret over situationen.

Men da det blev lørdag morgen, var beløbet væk igen. Felicia havde dog nået at dokumentere det vilde beløb.

»Om morgenen var alt væk, og der var ni kroner tilbage. Man kan sige, at jeg var verdens rigeste kvinde om natten, og verdens fattigste om morgenen, ha ha!«

Felicia ringede alligevel til sin bank, Nordea, og forklarede sagen – og for at finde ud af, hvad der var op og ned. De kunne i første omgang ikke se, at beløbet skulle have fremstået på kontoen, gengiver Felicia.

Men hun kunne sende billeder af det. Og så sagde banken, at der selvsagt måtte være tale om en teknisk fejl.

»Jeg blev faktisk meget bekymret. Selv nu i dag er jeg bekymret, for hvem har egentlig adgang til min konto? Alt var ret uklart.«

Og det skulle vise sig ikke at blive et enkeltstående tilfælde.

Natten til søndag skete det nemlig igen – og søndag morgen var beløbet atter normalt.

Felicias konto har siden været normal, men hun savner en nærmere forklaring fra Nordea.

»Det har været meget ubehageligt.«

»Alt dette har været ret mentalt stressende for mig, masser af spørgsmål og ingen reelle svar fra Nordea. Det har været så forvirrende og givet mig en masse stress og angst, men jeg håber, at Nordea snart kan kontakte mig og have en åben dialog med mig.«

Nordea har oplyst til Expressen, at der – ligesom i svaret til Felicia – må være sket en teknisk fejl i systemet.

»På mandag vil vi undersøge nærmere, hvad der er sket. Vi beklager meget over for Felicia, som må have oplevet dette som et stort chok,« skriver pressechef i Nordea, Cathrine Graff, til Expressen.