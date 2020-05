'Sikke en guddommelig fysik'. 'Et monster'. 'Lavet af jern'. 'Det er helt fantastisk'. 'Du er som en maskine'.

Når svenske Emma Tall deler billeder af sig selv, vækker de ofte opsigt.

Årsagen er hendes helt utrolige fysik, som hun har opbygget sig gennem flere år med intens og hård crossfit-træning. Det fortæller hun til Expressen.

Til daglig følges hun af mere end 100.000 på Instagram, hvor hun deler ud af råd og tips.

»Ja, jeg får en del reaktioner. Folk skriver alt muligt, men det er mest positivt, og så er det jo bare sjovt at læse. Men jeg har også set, der nogle gange er noget negativt iblandt. Men jeg bekymrer mig for det meste ikke over det,« fortæller den 28-årige kvinde.

Oprindeligt interesserede hun sig for svømning og satsede hårdt på det - men for nogle år siden besluttede hun sig for at skifte retning.

Hun flyttede til Holland, begyndte at arbejde i en Ikea og fik pludselig en masse fritid, som hun brugte til at begynde at gå til crossfit, efter hun havde fået det anbefalet af en tidligere træner.

Med det samme blev hun fanget af det. Allerede efter anden uge begyndte hun at træne to gange om dagen.

De mange timer i træningscenteret satte hurtigt deres spor på hendes krop, som hun nu får stor opmærksomhed for. Særligt er mange imponerede over hendes lår.

Nogle stiller dog spørgsmålstegn ved, om det nu også er muligt at blive så veltrænet uden at bruge doping.

»Jeg tror, at de kommentarer kommer fra personer, som ikke sætter sig ind i, at man over flere års tid kan træne flere timer om dagen, og derudover spiser og sover optimalt. Hvis jeg havde trænet tre timer om ugen, været oppe om natten og havde spist lort, så havde det været nødvendigt for mig at snyde. Men jeg lever et helt andet liv,« fortæller Emma til Expressen.

Desuden forklarer hun, at meget af det nok også kommer fra hendes genetik, som har gjort, at hun altid har haft let ved at opbygge muskler.