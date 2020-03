Ældre personer i Sverige bliver opfordret til at lade unge fungere som stik-i-rend-drenge og afhente medicin.

Apoteker i Sverige opfordrer ældre og personer i risikogrupper til at holde sig væk som følge af coronapandemien.

I stedet skal de få yngre personer til at hente deres lægemidler mod fremvisning af en fuldmagt på apoteket.

Udmeldingen komme fra virksomheden Apoteket, der har en kæde af apoteker i Sverige. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Vi har en meget høj trafik i øjeblikket og et meget stort salg. Meget højere end normalt. Så der er mange mennesker i butikken. Derfor skal personer i risikogrupper ikke selv gå på apoteket, siger Markus Sjöqvist, der er kommunikationschef for Apoteket.

Han betoner, at bestillinger af medicin og andet også kan ske online med en fuldmagt. Det forudsætter bare, at personen med fuldmagt først møder fysisk op på et apotek og registrerer sig.

/ritzau/