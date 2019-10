Der uddeles i dag både en pris for 2018 og for 2019 som følge af en omfattende skandale i akademiet.

I dag klokken 13 offentliggør Svenska Akademien navnene på modtageren af årets Nobelpris i litteratur - og på sidste års modtager af prisen.

Helt usædvanligt bliver der to modtagere, fordi prisen ikke blev uddelt i 2018 som følge en af omfattende skandale i akademiet.

Blandt favoritterne til at modtage en litteraturpris er den canadiske forfatter Margaret Atwood, som har skrevet "Tjenerindens fortælling", hendes landsmand Anne Carson samt den russiske forfatter Ljudmila Ulitskaja.

Også Maryse Condé fra Guadeloupe i Caribien er blandt de største favoritter.

Svenska Akademien suspenderede sig selv sidste år i kølvandet på en voldtægtsskandale omkring Jean-Claude Arnault, gift med akademimedlemmet Katarina Frostenson.

Frostenson trådte tilbage, efter at hendes mand var blevet idømt to og et halvt års fængsel for to voldtægter. Han var samtidig blevet sat i forbindelse med lækkede navne på prisvindere.

Sagerne svækkede offentlighedens tillid til akademiet, hvilket førte til en udsættelse af litteraturprisen for 2018.

- Vores omdømme er altafgørende, sagde Lars Heikensten, som er administrerende direktør for Nobelstiftelsen.

- Et forløb som det, vi har været igennem, må selvfølgelig aldrig ske igen, sagde han.

Skandalen førte også til ændringer af akademiet, som fik flere nye medlemmer sidste år. Det er nu også tilladt medlemmerne at træde tilbage.

I henhold til vedtægterne har medlemmer ellers siddet på livstid.

Personer, som er inhabile eller som efterforskes for kriminalitet, kan ikke være medlemmer.

Svenska Akademien, som siden 1901 har uddelt Nobels litteraturpris, blev oprettet af kong Gustav III i 1786.Svenska Akademien har 18 medlemmer, som har hver sin nummerere de stol.

I april 2018 trådte en række medlemmer ud af akademiet, efter at 18 kvinder stod frem og anklagede en mand med nære bånd til akademiet for seksuelle overgreb. Manden, som svenske medier først omtalt som "kulturprofilen", var Jean-Claude Arnault.

Akademiets daværende faste sekretær, Sara Danius, forlod også efterfølgende sin post. Den blev overtaget Anders Olsson.

I november 2018 meddelte Svenska Akademien, at det har udpeget en nobelkomité bestående af fem akademimedlemmer og fem eksperter udefra.

/ritzau/TT