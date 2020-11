Det var nu, strategien skulle have båret frugt. Det var nu, at Sveriges enegang i håndteringen af corona skulle vise sig at være den rigtige beslutning.

Men det er slet ikke gået, som særligt den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, havde regnet med.

Tværtimod har coronakrisen aldrig haft et større tag i Sverige, end det er tilfældet lige nu.

Og det får en fagfælle til at lufte en voldsom kritik.

»Indtil videre har Sveriges strategi vist sig at være en dramatisk fejl.«

»For fire dage siden havde vi otte gange flere smittetilfælde per indbygger end Finland og tre og en halv gange flere end Norge. Det var meningen, at de skulle klare sig dårligere end os i efteråret,« siger den svenske virolog Lena Einhorn til Financial Times.

I maj lød budskabet fra Anders Tegnell, at man ikke skulle bedømme Sveriges strategi før efteråret.

Først når vinteren nærmede sig, og den anden bølge af coronaepidemien som forventet ville skylle ind over Europa, så ville Sverige stå tilbage med ‘et højt niveau af immunitet’ samt relativt færre smittetilfælde, lød det fra statsepidemiologen.

Derfor må tallene fra den aktuelle uge være svære at sluge for Anders Tegnell.

Sverige havde fredag registreret 5.990 nye smittede med coronavirus det seneste døgn. Det er den største stigning på et døgn, siden virusset brød ud i landet.

Den tidligere rekord var 5.764. Det tal blev registreret døgnet forinden.

I alt er 177.355 personer er bekræftet smittede med coronavirus i Sverige.

6.164 er døde med coronavirus i Sverige.

Det hører dog med til historien, at Sverige i dag tester langt flere for coronavirus, end de gjorde i foråret.

Antallet af nye coronatilfælde set i forhold til antallet af indbyggere er i Sverige i øjeblikket ti gange højere end i Finland, næsten fire gange højere end i Norge og dobbelt så højt som i Danmark.

Det fremgår af en opgørelse fra EU's agentur for sygdomsforebyggelse (ECDC), skriver Ritzau.

Ifølge Jan Albert, der er professor i infektionskontrol, er det svært at vide, præcis hvorfor de svenske smitte- og dødstal ligger langt over resten af Norden.

En af årsagerne kan dog være landenes indsats i starten af pandemien.

»Vores nabolande var i stand til at holde smittespredningen tilbage i begyndelsen, og det er muligt, at det stadig har en effekt,« siger han ifølge SVT.