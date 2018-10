Efter 11 år som partileder for Feministisk initiativ forlader Gudrun Schyman posten, men fortsætter i partiet.

Stockholm. Det svenske parti Feministisk initiativ mister sin frontfigur.

Gudrun Schyman, der har en lang karriere i svensk politik bag sig, forlader posten som partileder. Hun genopstiller ikke til formandsposten, siger hun i et interview med avisen Dagens Nyheter.

Partiet har fået en del omtale, også i Danmark, for sin feministiske dagsorden.

Men valgresultatet i september afspejlede ikke omtalen. Her måtte partiet nøjes med kun 0,45 procents vælgeropbakning ved riksdagsvalget.

Men trods det nedslående resultat havde Gudrun Schyman i første omgang ikke planer om at træde tilbage, siger hun til nyhedsbureauet TT.

- Jeg tænkte, at "nu går det jo ikke at gå af". Men så tænkte jeg en gang mere og kom frem til, at det går vældigt fint. Fordi vi har en stærk organisation og er meget bedre organiseret end nogensinde før.

Hun peger på, at Feministisk initiativ er opstillet i over 60 kommuner og har partigrupper rundt om i Sverige.

Schymans analyse af partiets skuffende resultat ved riksdagsvalget den 9. september er, at mange sympatisører valgte at stemme på større partier for at stoppe "konservatismen, nationalismen og militarismen", som hun siger.

- De synes, at vores politik er virkelig god, men turde ikke at stemme på et parti, som risikerede at ikke komme ind i Riksdagen, forklarer hun til TT.

Den 70-årige Gudrun Schyman har været en del af Feministisk initiativ, siden partiet blev stiftet i 2005, heraf 11 år som partileder.

Hun bliver i partiet og vil fremover blandt andet være ansvarlig for en intern lederuddannelse, "Fi akademi", skriver Dagens Nyheter.

/ritzau/