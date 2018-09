Efter søndagens valg til Riksdagen er det endnu uvist, hvem der bliver Sveriges nye statsminister.

Statsminister Stefan Löfvens rød-grønne regeringsblok fik et enkelt mandat mere end den borgerlige alliance, men det betyder ikke, at Löfven kan fortsætte på posten. Den svenske valgforsker Jenny Madestam kommer med ni scenarier som kan ske nu efter jordskredsvalget.

Jenny Madestam fortælller til den svenske avis Expressen, at det er svært at forudsige, hvordan de forskellige parter vil gå ind til de kommende regeringsforhandlinger. Alligevel kommer hun med et bud på ni regeringsløsninger som kan udspille sig.

I Riksdagen skal man kunne tælle til 175 mandater for at have et flertal.

1. Rød-grøn blok (Socialdemokraterne, Miljøpartiet og Venstrepartiet): 144 mandater

Jenny Madestam tror ikke, at det er særligt sansynligt, at den rød-grønne blok vil danne regering. Hun forklarer, at Socialdemokraterne ikke så ivrige efter at have et regeringssamarbjede med Venstrapartiet. Derudover tror hun ikke, at Statsminister Stefan Löfven vil få et flertal ved en statsminister-afstemning.

2. Alliancen (Moderaterne, Centerpartiet, De Liberale og Kristendemokraterne): 143 mandater

Denne regering kan være en mulighed, hvis de bakkes op af Sverigedemokraterne, siger Jenny Madestam. Hun mener dog ikke, at Sverigedemokraterne vil give stemmer til denne regering uden at få noget i bytte. Samtidig har Centerpartiet og De Liberale sagt, at de ikke vil samarbejde med Sverigedemokraterne.

3. Mellemfeltet (Socialdemokraterne, Centerpartiet og De Liberale): 151 mandater

»Det er det, som Statsminister Löfven ønsker. Måske kan man også se Miljøpartiet i den konstellation,«, forklarer Jenny Madestam til Expressen. Ved denne løsning, kan det også være muligt, at der skal vælges en ny statsminister.

4. Rød-grøn-blå (Socialdemokraterne, Centerpartiet, De Liberale, Miljøpartiet og Venstrepartiet): 194 mandater

følge Jenny Madestam er sansynligheden for denne løsning ikke stor, da Centerpartiet og De Liberale ikke vil i regering med Venstrepartiet.

5. 'Social-moderaterne' (Socialdemokraterne og Moderaterne): 171 mandater

Sveriges to største partier, kan blive nødt til at gå sammen i en regering, hvis den eneste anden mulighed er et omvalg. Jenny Madestam siger dog, at hverken Socialdemokraterne eller Moderaterne vil være i regering sammen, eftersom partierne står så langt fra hinanden politisk.

Lederen fra det store borgerlige parti Moderaterne, Ulf Kristersson, kan gå hen og blive Sveriges nye statsminister. Her er han på valgaftenen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT Ritzau Scanpix Vis mere Lederen fra det store borgerlige parti Moderaterne, Ulf Kristersson, kan gå hen og blive Sveriges nye statsminister. Her er han på valgaftenen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT Ritzau Scanpix

6. Superkonstellationen (Socialdemokraterne, Moderaterne, Centerpartiet, De Liberale og Kristendemokraterne): 244 mandater

Heller ikke dette scenarie er realistisk, hvis det står til den svenske valgforsker. Partierne vil have svært ved at blive enige om noget.

7. Yderste højre (Moderaterne, Kristendemokraterne og Sverigedemokraterne): 155 mandater

Sveriges anden oplagte statsministerkandidat Ulf Kristersson fra det store borgerlige parti Moderaterne vil blive valgt til statsminister med enighed i denne løsning. Men selve regeringen vil ikke få flertal i parlamentet, siger Jenny Madestam.

8. Alliancen samt Sverigedemokraterne (Moderaterne, Centerpartiet, De Liberale, Kristendemokraterne og Sverigedemokraterne): 205 mandater

Sansynligheden for at dette bliver den kommende regering er ikke stor, siger Jenny Madestam. Det skyldes at Centerpartiet og De Liberale ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne.

Nuværende statsminister Stefan Löfven (S) meddelte ved partiets valgfest på Färgfabriken i Stockholm, at han bliver siddende på posten. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Nuværende statsminister Stefan Löfven (S) meddelte ved partiets valgfest på Färgfabriken i Stockholm, at han bliver siddende på posten. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

9. Alliancen og Miljøpartiet (Moderaterne, Centerpartiet, De Liberale, Kristendemokraterne og Miljøpartiet): 158 mandater

Den sidste løsning er ifølge Jenny Madestam ikke helt utænkelig. Men eftersom det ikke vil blive en flertalsregering, vil det kræve en snak med Socialdemokraterne og Venstrepartiet.