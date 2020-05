Svenskere er fortsat ikke velkomne i Danmark, og alle ikke nødvendige rejser til Sverige frarådes stadig.

Sådan lød budskabet blandt andet fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde fredag eftermiddag.

Den liberale borgmester i Lund i Sverige, Philip Strandberg, undrer sig over beslutningen:

»Jeg bider mærke i, at man vil kunne rejse til Danmark, hvis du bor i Tysklands mest smitsomme region, Bayern, men ikke hvis du bor i Sveriges mindst smitsomme region - Skåne,« siger han.

Borgmesteren er skuffet over beslutningen, men siger også til B.T., at det var forventet.

Han glæder sig dog over, at Mette Frederiksen på pressemødet åbnede op for 'en regional løsning med fokus på Øresundsregionen' - uden dog at konkretisere hvornår og hvordan.

»Det er positivt, at hun overvejer at åbne op for f.eks. Skåne, hvor smitten jo er lavere end på Sjælland,« siger Philip Strandberg.

Han forudser alvorlige konsekvenser ved fortsat at holde den danske grænse lukket for svenskere:

»Vores fælles Øresundsregion mister konkurrenceevne, vækst og job i forhold til andre regioner i Europa og verden,« siger han.

Også i Helsingør, der er en af de byer på Sjælland, der især får besøg af svenskere, er man kede af, at svenskerne ikke må krydse grænsen.

Det fortæller Michael Saxe, indehaver af Strandgades Vinhandel/Marstrands Vinimport i den nordsjællandske by.

»Det gør ondt på mange butikker her i byen, når svenskerne udebliver. Det har hjulpet lidt på stemningen, efter cafeer og restauranter igen er åbnet, men det her år bliver ikke godt, uanset hvad,« siger han.

Han sælger lige nu 25 pct mindre end normalt, men har heldigvis mange danske loyale kunder, som kan hjælpe med at holde hånden under butikken.

Helsingør er en af de byer, der er hårdt ramt, fordi svenskerne ikke må krydse grænsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Helsingør er en af de byer, der er hårdt ramt, fordi svenskerne ikke må krydse grænsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hos turismeorganisationen Visit Danmark håber man fortsat på, at der vil blive åbnet op for svenskere i løbet af sommeren.

»Sverige er vores tredjestørste turistmarked, så det er klart, det er meget ærgerligt, at de ikke må komme ind lige nu,« siger kommunikationschef Anders Rosbo.

De nye rejsevejledninger gælder foreløbig frem til d. 31 august.

Statsministeren sagde også, at hun forventer at åbne for øvrige Schengenlande og Storbritannien på den anden side af sommerferien.