Sveriges udenrigsminister Tobias Billström beklager dybt de meget omtalte koranafbrændinger.

Det gør han i et brev til udenrigsministrene for de 57 medlemslande af Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), skriver det svenske medie SVT.

Brevet blev sendt forud for det igangværende OIC-møde om koranafbrændingerne i Sverige og Danmark.

»Vi beklager dybt, at enkeltpersoner, nogle, som ikke er statsborgere, bruger disse rettigheder til at fornærme det, der er helligt for en religion – og for den betydelige del af det svenske folk, der deler den muslimske tro,« skriver Tobias Billström i brevet.

Her ses den svenske udenrigsminister Tobias Billström, der nu beklager koranafbrændingerne. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Udenrigsministeren inviterer også OIC's generalsekretær Hissein Brahim Taha til Sverige, skriver SVT.

Søndag gav det stor opmærksomhed, da den den svenske statsminister Ulf Kristersson vurderede, at det danske naboland er i den farligste situation siden Anden Verdenskrig.

'Vi er i den alvorligste sikkerhedspolitiske situation siden Anden Verdenskrig,' skrev Ulf Kristersson i et opslag på Instagram.

Her i Danmark vil SVM-regeringen udarbejde et lovforslag, der skal indskrænke muligheden for at brænde koraner af foran udenlandske ambassader.

Ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (S) skal regeringens initiativ ses som en »korrektion af den meget brede udvidelse af ytringsfriheden«, som man foretog i 2017.

