En anklage om et seksuelt overfald i USA er nu endt ud i en betinget dom på 12 måneder for en svensk TV-profil.

Det har været et stort samtaleemne, siden TV-profilen blev anholdt for at have voldtaget en teenagepige i forbindelse med en arbejdsmæssig situation.

Dommen betyder ligeledes, at han ikke må vende tilbage til USA, skriver det svenske medie Aftonbladet.

I starten nægtede han sig skyldig, men nu har han ændret sin forklaring. Han indrømmer, at han var skyldig i overgreb, men at det ikke var seksuelt.

TV-profilens navn er ikke kendt, men flere svenske medier har oplyst, at han har arbejdet på en række medier - heriblandt TV4.

»Ofrets familie er gået med til denne løsning. Barnet, som har kognitive problemer, ville have problemer med at vidne på grund af stress og ydre pres,« skriver Paul McMahon, der er presseansvarlig hos anklageren til Aftonbladet.

Episoden skete i Florida i USA.

Han blev anholdt i januar, men senere blev han sat i husarrest med elektronisk fodlænke.