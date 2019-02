En svensk tv-profil er havnet i en skandale, der trækker store overskrifter i de svenske medier.

Torsdag blev manden anholdt - mistænkt for at have voldtaget en kvinde i en 'arbejdsmæssig situation'.

Det skriver den svenske avis Expressen, der ikke nævner navnet på tv-profilen.

De oplyser dog, at han har arbejdet på en række medier i Sverige - heriblandt TV4, hvor han angiveligt er en af tv-kanalens største profiler, skriver Expressen.

Torsdag formiddag blev han anholdt i det centrale Stockholm. Fredag skal manden fremstilles i tingsretten i den svenske hovedstad.

Her vil sagens anklager bede om at få tv-profilen varetægtsfængslet.

Mandens forsvarer oplyser, at han nægter sig skyldig.

»Han kan ikke genkende den hændelse, som beskyldningen er baseret på, siger advokat Bjørn Sandin til Aftonbladet.