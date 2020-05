Den svenske prins Carl Philip og prinsesse Sofia tager nu afstand og bryder alle bånd til den svenske eks-bokser, skuespiller og tv-vært Paolo Roberto.

Det sker, efter han torsdag blev taget i at købe sex, da politiet lavede en sex-razzia i den centrale del af Stockholm.

Det svenske prinsepar har tidligere haft Paolo Roberto som frontfigur for deres fond om ordblindhed, men det er nu officielt slut. Det bekræfter pressechefen for det svenske kongehus, Margareta Thorgren, i en sms til Aftonbladet.

'Fonden har valgt at fjerne Paolo Roberto fra vores kampagnemateriale om ordblindhed. Han har naturligvis fortalt os om hændelsen, der ikke stemmer overens med fondens aktiviteter og værdier,' skriver hun.

Prinsesse Sofia og prins Carl Philip har brudt alle bånd til Paolo Roberto. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Prinsesse Sofia og prins Carl Philip har brudt alle bånd til Paolo Roberto. Foto: TT NEWS AGENCY

Paolo Roberto har været en del af kampagnen siden 2017, men selvom det nu officielt er slut, så er det formentlig ikke noget, der kommer bag på den kendte svensker.

Kort tid efter sex-razziaen gik Paolo Roberto nemlig selv ud og fortalte, at han havde købt sex torsdag aften og tilføjede i samme ombæring, at han aldrig havde gjort det før.

'Der er ingen undskyldninger, og jeg står ved mit snavs og min skammelige opførsel,' skrev han i et Instagram-opslag.

'Jeg er simpelthen en parasit, der skal udryddes! I aften tog jeg en dum beslutning, der vil fjerne min kærlighed, mine børns respekt, mine virksomheder, tv-kontrakter og alt, hvad jeg har kæmpet for i disse år. Og ved du hvad? Det fortjener jeg.'

Aftonbladet kunne tidligere fortælle, at kvinden, som Paolo Roberto købte, var fra et af de fattigste lande i Europa, ligesom politiets efterforskning viste, at han havde betalt kvinden 1.500 svenske kroner for sex svarende til cirka 1.050 danske kroner.

Senest kom det så frem, at den tidligere bokser kan risikere en lang fængselsstraf.

Det skyldes, at han i et tv-interview selv gav udtryk for, at der ikke var samtykke fra kvindens side.

»At man køber en anden kvindes krop - sikkert en som er tvunget til det. Hun er der ikke, fordi det er rart,« fortalte Roberto til TV4 dagen efter sex-razziaen.