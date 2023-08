På den svenske turistdestination Kebnekaise er myndighederne netop nu i gang med at evakuere gæster med helikopter.

Det skriver svenske medier, heriblandt Aftonbladet og Expressen.

Evakueringen fra Kebnekaise bjergstation, som er et yndet turistmål for bjergbestigere, skyldes et stort udbrud af mavesygdom.

Det er her fra stationen, at besøgende kan bo eller slå lejr i forbindelse med, at de forsøge at bestige bjergets tinde, som ligger 2.120 meter over havets overflade.

Nu er stationen så nødt til at lukke akut, fordi der ikke er toiletter nok.

Udbruddet af mavesygdom opstod tidligere på ugen, og siden er flere og flere turister på stedet blevet syge.

Lørdag gik stationen ud med oplysninger om den voldsomt stigende smitte i området, og man opfordrede bjergvandrere til at besørge sig i passende afstand fra vandløb og vandrestier og desuden være omhyggelige med hygiejnen.

Situationen er imidlertid nu forværret så meget, at man helt har lukket bjergstationen og beder folk om ikke at komme.

Aftonbladet har talt med en gæst, som besteg Kebnekaise i lørdags, og som nu venter i kø for at blive evakueret med helikopter.

Han fortæller til avisen, at der lige nu er omkring 100 i køen for at blive fløjet ned fra bjerget.

»Vi er nødt til at stoppe smittespredningen på bjergstationen og give personalet en chance for at rense alle rummene ordentligt og bringe nye das til området,« skriver bjergstationen ifølge avisen i et opslag på sociale medier.

Gæster, der har reservationer i perioden, vil få dem annulleret og deres penge refunderet.

Ifølge Expressen har bjergstationen, der drives af den svenske turistorganisation STF, oplevet problemer med afløbene til toiletterne på stedet siden oversvømmelser omkring midsommer.

Det har efterfølgende ført til lukning af to af i alt fire toiletter på stedet til flere end 300 mennesker.

En midlertidig løsning med festivaltoiletter var imidlertid ikke til rådighed i denne uge, for de var alle sammen aflåst, fortæller en kvindelig gæst.

Hun mener ifølge avisen, at de lange toiletkøer har ført til, at folk i stedet har forrettet deres nødtørft i det fri, hvilket ikke er optimalt, givet at mange drikker bjergvand direkte fra vandløb i naturen.

Kebnekaise er det højeste bjerg i Sverige. Det ligger langt mod nord i den svenske del af Lapland-regionen.