En svensk turist er død under en ferie i det thailandske ferieparadis Phuket.

Dødsulykken skete natten til mandag lokal tid.

Her skulle den svenske mand have mistet kontrollen over sin motorcykel, køre af vejen og ramme en stolpe.

»Vi kan bekræfte, at en mand i 50-årsalderen med bopæl i Götaland er død i en trafikulykke,« siger Patric Nilsson fra det svenske Udenrigsdepartement til Aftonbladet.

Ulykken skulle være sket mandag umiddelbart efter midnat.

De pårørende er underrettet og modtager bistand fra de svenske myndigheder.

I januar mistede en 51-årig mand fra Glostrup livet i en trafikulykke på Phuket.

Også han blev dræbt i en motorcykelulykke. Det skete, da en lastbil ville foretage en u-vending, men overså den danske motorcyklist, der bragede op bag lastbilen.