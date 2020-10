I tre år sad han med ved bordet, når verdens mægtigste mand tog beslutninger.

Han var sågar med til at råde den amerikanske præsident i økonomiske forhold.

I juni i år var det pludselig slut.

Nu taler den 58-årige svensker Tomas J. Philipson om sin tid som økonomisk rådgiver for Donald Trump.

Det sker midt i en af de mest dramatiske valgkampe i USA i nyere tid, hvor 220.000 amerikanere har mistet livet på grund af coronavirus.

I et større interview med den svensk avis Expressen, fortæller Philipson om baggrunden for sit exit fra Det Hvide Hus, og samtidig sætter han ord på, hvordan det egentlig er at samarbejde med Trump.

»Jeg var rimelig færdig. Det er et ganske udmattende job,« fortæller Philipson.

Den svenske økonom blev headhuntet til jobbet i det økonomiske råd i Det Hvide Hus (council of economic advisers, CEA, red) tilbage i 2017. Han fortæller, at hverdagen i Det Hvide Hus bestod af ugentlige møder med præsidenten. Nogle gange foregik de dagligt.

Det var møder, der krævede grundig forberedelse, for han skulle kunne tage højde for, hvilke emner, der kunne komme op, og forberede sig på dem.

»Præsidenten kunne godt lide, at alle i rummet fremlagde sin mening. Forestil dig lidt en retssal, hvor du har forskellige sider og præsenterer dine argumenter. Derefter tager dommeren eller juryen en afgørelse baseret på det. Sådan opfattede jeg det,« forklarer Tomas J. Philipson og lægger ikke skjul på, at stemningen på møderne kunne blive anspændt og ordvekslingen barsk.

Her peger han især på konkurrencen internt mellem de forskellige rådgiver, som kappedes om at overbevise præsidenten.

»Konkurrence er altid til kundens fordel, og i dette tilfælde var det præsidenten, som var kunden. Jeg tror også, det førte til heftige skænderier og stridigheder,« siger han.

Tomas J. Philipson beskriver Trump som »en god lytter« og en »hurtig beslutningstager«.

Den svenske økonom er i det hele taget vældig imponeret af den amerikanske præsident. Han roser hans evne til hurtigt at forstå komplicerede emner, og da talen falder på Trumps manglende lyst til at læse sagsakter, svarer han:

»Jeg synes, at han er en vældig god lytter. Han fanger oplysninger og kommer hurtigt frem til de rigtige konklusioner. Det har sandsynligvis været en del af hans forretningsliv og noget, han gjorde meget dengang.«

»Han er meget dygtig. Det er svært at blive præsident, hvis du ikke er smart. Og det er svært at være milliardær og en bedstsælgende forfatter og have et vellykket tv-show, hvis du ikke er meget smart,« uddyber han.

CNN Business skrev i forbindelse med Philipsons afsked med Trump-administrationen i sommer, at svenskeren og resten af hans team advarede præsidenten om faren for en pandemi allerede tre måneder før, coronavirussen ramte USA.

Donald Trump udtalte senere, at ingen kunne have forudset udbruddet af covid-19, men ifølge CNN advarede Philipson altså præsidenten flere måneder forinden.

»Det var ikke tydeligvis ikke populært alle steder, og det førte til en del eksklusion og endda trusler om at fyre mig,« udtalte han dengang til den amerikanske tv-station.

Ifølge The Wall Street Journal blev Tomas Philipson selv testet positiv for coronavirus mindre end en måned inden, han forlod Det Hvide Hus.

Over for Expressen understreger Philipson, at hans afgang var udramatisk, og at det aldrig var meningen, at han skulle blive i jobbet i mere end et par år, da han ikke kunne få orlov fra sit egentlige job længere.

»Tre år er faktisk vældig langt tid at arbejde i Det Hvide Hus. De fleste er der under et år, halvandet, maks to år.«

Efter tre år i Det Hvide Hus er han vendt til sit job som underviser på The University of Chicago.