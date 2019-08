Fredag aften den 2. august blev en 16-årig svensk dreng anholdt af politiet.

Et kvarter tidligere havde han selv ringet 112 og forklaret, hvordan han netop havde hugget sin 16-årige ven Peter Plax ihjel med en økse.

Knap en måned senere sidder Peter Plax' forældre uforstående tilbage i deres hjem i Sverige.

Deres søn burde have afsluttet sin første uge på gymnasiet fredag. Han skulle være startet på den naturvidenskabelige linje.

»Peter havde glædet sig meget til at begynde,« fortæller hans far Dmitri Plax til Aftonbladet.

Peter Plax var ifølge venner og familie en vellidt ung mand med en lysende fremtid. Han drømte om at blive psykolog, holdt af at spille klaver og var højt elsket af sine familie og venner.

Ingen forstår, hvorfor hans liv skulle have så brat en afslutning.

Ifølge Aftonbladet blev Peter Plax ringet op af sin ven den skæbnesvangre augustaften. Vennen ville have ham med ud og cykle, og de kørte sammen til en nærliggende sø.

Vennen havde tidligere forsøgt at få en anden jævnaldrende med ud af cykle, men han havde ikke besvaret invitationen.

Ved søen myrdede den 16-årige Peter Plax med en økse, hvorefter han selv ringede til politiet.

Aftonbladet fortæller, at den 16-årige angiveligt har forklaret, at han havde lyst til at dræbe nogen, efter han havde set en video af et mord online.

Den oplysning ønsker politiet hverken at be- eller afkræfte, og de siger til Aftonbladet, at de stadig efterforsker motivet til drabet. De udtaler dog også, at den unge drabsmand virker som om, han gerne vil samarbejde med politiet om opklaringen.

Ifølge Aftonbladets oplysninger er den unge drabsmand ikke tidligere kendt af politiet.

Folk, der kender ham, beskriver ham som ambitiøs ung mand, der fik topkarakterer i alle fag og som gerne ville læse jura.

Mens politiet arbejder på højtryk for at finde ud af, hvorfor Peter Plax blev brutalt myrdet, fortæller hans forældre om, hvem han var, fordi de ikke ønsker, deres søn bare skal være endnu et tal i kriminalitetsstatistikkerne.

»Jeg hænger fast i den fredag, det skete. Jeg kan ikke beskrive det bedre, end at mit liv sluttede den dag, men alligevel er jeg fortsat med at leve,« siger Dmitri Plax til Aftonbladet.