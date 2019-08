En svensk teenagedreng blev fredag fundet alvorligt kvæstet ved et friluftsbad nord for Stockholm.

Han er siden afgået ved døden som følge af sine skader - og man mistænker angiveligt, at han er blevet hugget i både sit hoved og i sin ryg med en økse.

Det skriver Expressen.

På det svenske lokalpolitis hjemmeside oplyses det, at man fredag aften fik et opkald fra en person, der fortalte, at vedkommende 'havde begået en grov forbrydelse mod en anden person'.

Politiet rykkede derefter talsstærkt ud til friluftsbadet Rösjöbadet, der ligger nord for Stockholm, hvor man fandt en teenagedreng ligge med alvorlige hovedskader.

»Politi og ambulance blev kaldt til pladsen. Personen, der ringede til politiet, er pågrebet,« fortæller talsperson for politiet i Stockholm Per Fahlström til Expressen.

Efter teenagedrengen fredag aften blev fundet ved friluftsbadet, blev han straks bragt til hospitalet med helikopter.

Ved 04-tiden natten til lørdag oplyste politiet, at drengen var afgået ved døden.

Gerningsstedet er fortsat afspærret, mens politiets teknikere undersøger stedet.

Ifølge Aftonbladet har politiet også haft hunde på stedet for at lede i området.

Ved 08-tiden lørdag morgen oplyser politiets efterforsker Mirjam Embretsen til Aftonbladet, at man ikke ønsker at kommentere sagen yderligere i øjeblikket af hensyn til den igangværende efterforskning.

De pårørende er blevet underrettet.