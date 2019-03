Anklager om magtmisbrug og dårlig ledelse drev angiveligt en svensk teaterchef i døden. Nu får avis voldsom kritik for sin dækning af sagen.

I december 2017 skrev den svenske avis Aftonbladet en række kritiske artikler om ledelsen på Stockholms Stadsteater og i særdeleshed om teaterchefen Benny Fredriksson.

Teaterchefen blev beskyldt for en benhård ledelsesstil, for at han fremmede en tavshedskultur, som tillod sexchikane og for at have tvunget en skuespiller til at få foretaget en abort.

Artiklerne var i høj grad grad skrevet på baggrund af anonyme kilder på teateret, skriver Politiken.

To dage efter den første artikel, sagde Benny Fredriksson sin stilling op, og fire måneder senere begik han selvmord.

Næsten præcis et år efter hans død får Aftonbladet hård kritik af det svenske pressenævn for sin dækning af sagen.

Nævnet peger blandt andet på, at det er uklart, om avisen kendte identiteten på de 40 medarbejdere, som var utilfredse med teaterchefen.

Avisen får også kritik for at have hentet nogle af dets informationer fra et internt opslag uden afsender.

Det er også uklart, hvornår de ting, som teaterchefen anklages for, skulle være fundet sted.

»Disse omstændigheder viser, at Aftonbladet ikke har gjort tilstrækkeligt for at undersøge beskyldningerne, og avisen har dermed ikke haft grundlag for at publicere så alvorlige anklager«, skriver nævnet i sin afgørelse, hvor avisen også kritiseres for at have skrevet nedsættende og krænkende ting om Benny Fredriksson.

»Hertil kommer, at Aftonbladet har ageret på en måde, som indebar, at Benny Fredriksson ikke fik rimelig mulighed for at imødegå dem.«

»Der er tale om en alvorlig presseetisk overtrædelse, som desuden forstærkes af, at publiceringen er sket på en bred front og ikke bare omfatter nyheder, men også leder- og kultursiderne.«

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

Benny Fredriksson tog sit eget liv 17. marts 2018, mens han var med sin kone på turne i Australien.

Nu udtaler hans enke, operasanger Anne Sofie von Otter til Dagens Nyheter, at hun håber, avisen har lært noget af sagen.

»Jeg håber virkelig, at Bennys død er et brændemærke i hjertet og i samvittigheden hos alle, som deltog i heksejagten på ham. Som en kraftfuld påmindelse om at møde mennesker med respekt,« skriver hun i en mail.

Hverken hun eller hendes børn føler dog hverken glæde eller lettelse efter pressenævnets afgørelse:

»Men PON’s (pressenævnet, red.) beslutning fortæller os i det mindste, at verden ikke er helt forrykt«.

Benny Fredrikssons død skabte stor debat i Sverige, hvor mange mente, at han havde været udsat for en heksejagt, og at den offentlige udskamning i kølvandet på MeToo-bevægelsen var gået for vidt.

»Det var både frygtelig sørgeligt og uretfærdigt. For ham skabte det et sår, som ikke kunne hele. Det er en stor tragedie,« skrev teatrets fungerende direktør, Sture Carlsson, i en pressemeddelelse kort efter Fredrikssons død.

Den afdøde teaterchef havde en fortid som både skuespiller og instruktør. Han blev 58 år.